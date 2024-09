Hyundai INSTER arriva a Milano: il nuovo SUV elettrico ultracompatto protagonista di un evento ispirato alla Korean Wave

Hyundai sbarca a Milano con un evento esclusivo dedicato al suo nuovo SUV ultracompatto INSTER, un modello 100% elettrico che unisce design moderno e tecnologie all’avanguardia. Dal 27 al 29 settembre,

presso la Casa degli Artisti in Corso Garibaldi, 89/A, Hyundai presenta INSTER in un contesto ispirato alla Korean Wave, il movimento culturale che sta conquistando il mondo con il suo stile unico.

L'evento, denominato “Are you in?”, offre ai partecipanti un'esperienza immersiva che racconta il carattere versatile e urbano di INSTER, con un focus sulla mobilità a zero emissioni. Il SUV elettrico di Hyundai è pensato per chi vive una vita dinamica e in costante evoluzione, offrendo una soluzione di mobilità sostenibile e pratica, ideale per la guida cittadina.

Durante la tre giorni, i visitatori potranno conoscere INSTER da vicino e scoprire come il design ecologico e la tecnologia all'avanguardia di Hyundai si coniughino perfettamente con lo spirito innovativo della Korean Wave. All’interno della location, sarà possibile vivere l’essenza della modernità coreana, con un allestimento dal forte impatto visivo e creativo, che riflette il K-Style.

INSTER, atteso sul mercato nei prossimi mesi, rappresenta una svolta nel segmento dei SUV elettrici ultracompatto grazie a un powertrain a zero emissioni che garantisce fino a 470 km di autonomia in ambito urbano (dati WLTP in attesa di omologazione). Il veicolo si distingue anche per la sua eccezionale capacità di ricarica rapida, che consente di passare dal 10 all'80% di carica in soli 30 minuti.

L'evento non si limita alla presentazione del veicolo: il 27 e 28 settembre, in serata, si terranno esperienze esclusive dedicate al K-Food e alla K-Music, che offriranno ai partecipanti l'opportunità di immergersi nell'atmosfera della Corea del Sud attraverso il cibo e la musica tradizionale e moderna. Inoltre, sarà possibile prenotare una K-Beauty Experiencecon il brand coreano Yepoda, dove i partecipanti riceveranno consigli per una routine di skincare personalizzata grazie a un avanzato Skin Analyzer.

Le caratteristiche di INSTER non si limitano alla mobilità elettrica: il nuovo SUV ultracompatto vanta anche un design interno che unisce versatilità e spaziosità, con soluzioni pratiche come i sedili scorrevoli e ripiegabili. Il veicolo è dotato di una gamma completa di tecnologie avanzate per la connettività e la sicurezza, di solito riservate ai modelli di fascia superiore, e include anche la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni senza bisogno di apparecchiature aggiuntive.

INSTER si propone come una scelta pratica per la guida quotidiana in città, ma allo stesso tempo è un'opzione adatta anche a chi cerca comfort e tecnologia in un formato compatto. Il modello sarà disponibile con due opzioni di motorizzazione: una batteria da 42 kWh abbinata a un motore da 71,1 kW (97 CV), oppure una batteria da 49 kWh con motore da 84,5 kW (115 CV), garantendo in entrambi i casi prestazioni eccellenti in termini di autonomia e potenza.

L'appuntamento di Milano è solo l'inizio: dopo la tappa milanese, Hyundai INSTER sarà protagonista di eventi in altre importanti città italiane, portando il messaggio della mobilità elettrica e sostenibile in tutto il Paese. Il nuovo SUVarriverà sul mercato italiano all'inizio del 2025, e nelle prossime settimane Hyundai svelerà anche un’inedita versione CROSS, caratterizzata da un design più robusto e orientato all'outdoor.