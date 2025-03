Hyundai Insteroid: la concept car ispirata ai videogiochi che reinventa la mobilità elettrica

Hyundai torna a far parlare di sé con un’anteprima sorprendente che rompe gli schemi del design automobilistico.

Si chiama INSTEROID la nuova concept car 100% elettrica annunciata dal brand coreano, una show car creativa e fuori dagli standard, ispirata direttamente all’immaginario dei videogiochi e progettata per suscitare meraviglia. Derivata dal city SUV INSTER, la nuova INSTEROID reinterpreta l’elettrico urbano in chiave muscolare, colorata e futurista, combinando la tecnica con un forte impatto visivo.

La casa automobilistica descrive INSTEROID come una “auto da sogno”, creata per generare sorrisi e coinvolgere emotivamente il pubblico, grazie a un design che sembra uscito da un circuito digitale. Cerchi da 21 pollici, spoiler e diffusore maggiorati, sfoghi d’aria in stile racing, luci pixelate e una silhouette ispirata alle corse arcade trasformano il modello di partenza in una visione giocosa della mobilità del domani. Un’interpretazione che esalta la personalità del marchio Hyundai e il suo lato più sperimentale.

Il nome stesso della concept car unisce INSTER e STEROID, suggerendo un’evoluzione potenziata e creativa del modello di serie. INSTEROID si propone come manifesto di una mobilità elettrica che non è solo tecnologia ed efficienza, ma anche emozione, espressione e divertimento. Tutti gli elementi estetici, dalla plancia al gruppo ottico posteriore, sono stati ridisegnati per comunicare questa nuova filosofia di progetto.

“INSTEROID rappresenta la nostra visione più audace: una celebrazione dell’estetica videoludica applicata all’ingegneria reale. È un’anomalia voluta che sottolinea quanto l’immaginazione possa guidare l’innovazione anche nel mondo dell’automotive,” sottolineano i designer Hyundai, annunciando che il pubblico potrà ammirare la concept car a partire dai primi di aprile.

La mossa di Hyundai si inserisce all’interno di una strategia che unisce stile, connettività ed emozione per rafforzare il posizionamento del marchio anche tra le nuove generazioni. Un modo per dire che l’elettrico può e deve essere anche desiderabile, ludico e anticonvenzionale.

Con INSTEROID, Hyundai non solo anticipa una nuova idea di SUV urbano, ma lancia un messaggio chiaro: il futuro della mobilità sarà anche un gioco di creatività. E questa concept car è la prima mossa di una partita tutta da giocare.