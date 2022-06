Hyundai Italia: Davide Bagno nuovo PR & Communication Expert

Bagno riporterà a Marta Marchi, Head of PR and Brand Development, che a sua volta riporta alla direzione Marketing e prodotto guidata da Pier Paolo Greco.

Dopo una Laurea in Economia all’Università di Milano-Bicocca e un Master in Comunicazione Aziendale conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Bagno, 30 anni, ha lavorato oltre 5 anni in una delle maggiori agenzie di comunicazione e pubbliche relazioni dove ha avuto modo di seguire proprio Hyundai come cliente principale. Dopo l’esperienza in agenzia, Davide ha trascorso un periodo significativo anche in un’azienda leader del settore tech.

Con l’obiettivo di accompagnare il brand nella sua costante crescita sul mercato italiano, per portare sempre più persone a conoscere e apprezzare i prodotti e i servizi dell'azienda, Davide Bagno si occuperà quindi di consolidare la strategia PR e accrescere la reputazione di Hyundai sui media.