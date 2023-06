Hyundai Motor Group e LG Energy Solution insieme per produrre batterie

Hyundai Motor Group ha reso noto di aver concluso una nuova joint venture con il partner LG Energy Solution (LGES) per la produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti.

Hyundai Motor Group e LGES hanno siglato un memorandum d'intesa per la realizzazione di un impianto produttivo di celle per batterie EV negli Stati Uniti con l’obiettivo di accelerare e sostenere gli sforzi di elettrificazione del Gruppo in Nord America. La firma della nuova joint venture è avvenuta il 26 maggio a Seoul, nella sede di LGES, alla presenza di Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company e Youngsoo Kwon, CEO di LG Energy Solution.

Il valore totale dell’investimento per la joint venture è di oltre 4,3 miliardi di USD (5,7 trilioni di KRW) con il Gruppo e LGES a detenere ciascuno una quota del 50%.