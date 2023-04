I lettori di AUTO BILD premiano Fiat come "Best Brand"

Circa 42.000 lettori ed esperti appassionati di auto della prestigiosa rivista tedesca AUTO BILD hanno scelto FIAT

come vincitrice della categoria di auto più piccole del concorso "The best brands in all classes 2022/2023".

“Questo premio è il più strategico di sempre - ha commentato Olivier Francois, FIAT CEO e Stellantis Global CMO, che ha proseguito - perché testimonia, ancora una volta, che stiamo perseguendo la mission del Brand di fornire mobilità urbana e renderla accessibile a tutti. Oltre ai risultati di vendita, ciò che ci rende estremamente soddisfatti è l'apprezzamento da parte dellTitolo 2e persone. Il fatto che i lettori della prestigiosa rivista AUTO BILD riconoscano il ruolo chiave di FIAT nel fornire mobilità urbana in un paese come la Germania conferma che se pensi alla mobilità urbana, ibrida o BEV, pensi a FIAT! Voglio ringraziare personalmente tutti loro per questa dichiarazione d'amore”.