IAA 2023, Mini presenta le nuove Cooper e Countryman All-Eletric

MINI prosegue con coerenza sulla strada verso una gamma di modelli completamente elettrici e presenterà due modelli della nuova famiglia MINI

La nuova All-Electric MINI Cooper, quinta generazione dell’iconico modello a 3 porte, richiama la tradizione del marchio con il suo caratteristico design MINI ed è sinonimo di divertimento di guida urbano. La nuova All-Electric MINI Countryman è ora cresciuta nelle dimensioni esterne e offre ai suoi passeggeri ancora più spazio, comfort e sicurezza – non solo nelle strade asfaltate, grazie alla trazione integrale. La nuova MINI Cooper e la nuova MINI Countryman sono entrambe completamente elettriche, garantiscono una guida senza emissioni locali e sottolineano l'eccezionale posizionamento di MINI nel proprio segmento, grazie alla combinazione di un design unico, di una tecnologia avanzata e di un'esperienza digitale coinvolgente.

Il go-kart feeling elettrificato e un'esperienza d'uso più coinvolgente che mai portano il DNA MINI a un nuovo livello. I nuovi modelli MINI sono caratterizzati da un design moderno e minimal che si concentra sull'essenziale. I tratti distintivi del marchio si ritrovano nella quinta generazione della MINI Cooper 3 porte, completamente elettrica e sempre orientata al divertimento di guida urbano. La nuova All-Electric MINI Countryman, a zero emissioni, aumenta di dimensioni e rimarca ancora la propensione alle avventure oltre i confini della città. In più, MINI Aceman debutterà nell'aprile 2024 come crossover nel segmento delle piccole auto premium.

"La domanda elevata dei nostri veicoli a zero emissioni locali conferma la nostra transizione verso un futuro completamente elettrico. Dimostra la propensione della comunità MINI di tutto il mondo verso la mobilità elettrica e sono sicura che la nuova generazione di modelli MINI ispirerà ancora più persone. Grazie al nostro go-kart feeling elettrificato, a un'esperienza d'uso coinvolgente e a un atteggiamento responsabile, la nuova famiglia MINI è fatta su misura per il target urbano di tutto il mondo", spiega Stefanie Wurst, responsabile del marchio MINI.

Il motore elettrico da 135 kW/184 CV della MINI Cooper E genera una coppia di 290 Nm e accelera il veicolo da fermo a 100 km/h in 7,3 secondi. Con una potenza di 160 kW/218 CV, la MINI Cooper SE scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una coppia massima di 330 Nm. L'autonomia determinata nel ciclo di prova WLTP è di 305 chilometri per la MINI Cooper E e di 402 chilometri per la MINI Cooper SE.

Il motore elettrico da 150 kW/204 CV della MINI Countryman E genera una coppia di 250 Nm e accelera la vettura da ferma a 100 km/h in 8,6 secondi. Con 230 kW/313 CV, i motori elettrici della MINI Countryman SE ALL4 a trazione integrale generano una coppia complessiva di 494 Nm e accelerano la vettura da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. L'autonomia determinata secondo il ciclo di prova WLTP è di 462 chilometri per la MINI Countryman E e di 433 chilometri per la MINI Countryman SE ALL4.