IAA Mobility 2023, BMW Group svela i nuovi modelli elettrificati

Al prossimo Salone internazionale dell'automobile IAA Mobility 2023 di Monaco, il BMW Group svelerà le ultime novità della sua trasformazione in corso nelle aree d'azione chiave dell'elettrificazione,

della digitalizzazione e della circolarità. Gli ultimi nuovi modelli con propulsori elettrificati dei marchi BMW, MINI e BMW Motorrad, oltre ai Vision Vehicle e ai concept per la mobilità individuale nel mondo di domani, servono a sottolineare la forza innovativa dell'azienda in questi settori. Mentre si avvicina l'alba di una nuova era della mobilità personale, il BMW Group si appresta a presentare la sua ultima novità, la BMW Vision Neue Klasse, che riunisce l'esperienza del Gruppo nello sviluppo di tre discipline cruciali per il futuro della mobilità.

L'IAA Mobility Show si svolge per la seconda volta a Monaco di Baviera. Per il BMW Group e i suoi marchi, questa è un'eccellente opportunità per avviare un dialogo costruttivo sul futuro della mobilità individuale con la popolazione locale, oltre che con i visitatori del salone provenienti da fuori Monaco e con nuovi stakeholder. Lo IAA Mobility Summit presso il centro espositivo e l'Open Space del BMW Group nella Max-Joseph-Platz, nel cuore di Monaco, saranno le arene principali in cui BMW, MINI e BMW Motorrad presenteranno i loro nuovi prodotti dal 5 al 10 settembre 2023. Tra i modelli che i visitatori potranno conoscere qui, accanto alla BMW Vision Neue Klasse, c'è la BMW i5 completamente elettrica. Inoltre, i visitatori potranno assistere alle anteprime mondiali della nuova MINI Cooper completamente elettrica, della nuova MINI Countryman completamente elettrica e del BMW CE 02 eParkourer.