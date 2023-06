iDodge e RAM scendono in pista al Milano Monza Open-Air Motor Show 2023

RAM e Dodge saranno protagonisti al MiMo 2023, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

Il circuito brianzolo rappresenta il palcoscenico ideale mostrare alcuni degli sviluppi più recenti ed entusiasmanti dell'industria automobilistici: un luogo leggendario per gli appassionati di motori, in cui due brand altrettanto leggendari infiammeranno gli animi e sorprenderanno il pubblico con due spettacoli degni dei modelli che ne saranno protagonisti.Si tratta del nuovo modello “flaghship” di RAM, il 1500 TRX Havoc Edition e di Dodge Challenger SRT Hellcat, equipaggiate con il mitico V8 Hemi® capace di erogare 702 CV sul 1500 TRX e 717 su Challenger.Gli show, perfette sintesi del DNA dei due marchi, avranno luogo a partire dalle 12.15 di venerdì 16 sul circuito.“Siamo veramente orgogliosi di contribuire attivamente a questa manifestazione, un evento speciale dedicato alle supercar, portando due show incredibili e inediti che sono assolutamente in linea con il DNA dei nostri Brand” ha commentato Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe.

Presso lo stand, una selezione di veicoli RAM e Dodge

Presso i due stand sono disponibili per il pubblico sei iconici modelli, tre per ciascuno dei leggendari marchi americani. Dodge si presenta al salone con un perfetto bilanciamento di tradizione ed esclusività, sottolineando l’anima grintosa del marchio e l’importanza delle performance fornite dai propri modelli di punta: muscle car realizzate per ottenere le massime prestazioni, attraverso un'impressionante combinazione di potenza, tecnologia, capacità ed efficienza.

I riflettori sono puntati in particolare sul Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Jailbreak R/T, un modello di rara potenza che offre opzioni di personalizzazione illimitate agli appassionati. L’introduzione del pacchetto Jailbreak su questo modello ha infatti “infranto ogni regola” e superato qualsiasi limite in termini di customizzazione. La fiammante vettura vanta un motore da 6.2 L V-8 Sovralimentato da 717 CV.