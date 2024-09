Il fascino senza tempo dei veicoli d’epoca: Subito celebra la giornata nazionale

Il mondo dei veicoli d’epoca affascina sempre di più gli italiani, e la piattaforma Subito, leader nel settore della compravendita online, è testimone di questa crescente passione.

In occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, prevista per il prossimo 29 settembre, Subito ha indagato l’interesse dei suoi utenti per il settore delle auto e moto storiche, confermando che la ricerca di modelli d’epoca continua a essere in costante crescita. Con oltre 18,7 milioni di utenti mensili, Subito rappresenta un osservatorio privilegiato per analizzare il legame degli italiani con il motorismo storico.

La giornata è promossa dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano), organizzazione nata per preservare e valorizzare il patrimonio culturale e tecnico del settore storico su ruote. Oggi in Italia si contano oltre 4,3 milioni di veicoli storici, di cui 388.000 fanno parte della lista di salvaguardia dell’ACI. Questa crescente passione per i veicoli storici è alimentata da collezionisti e amanti del settore che vedono in queste auto e moto non solo un pezzo di storia, ma anche un impegno per conservare e tramandare un’eredità culturale significativa.

Negli ultimi sei mesi del 2024, Subito ha registrato un incremento del 16% nelle ricerche per la parola “epoca”. Inoltre, le ricerche relative ai veicoli certificati ASI sono aumentate dell’11%, con oltre 186.000 query registrate nel primo semestre dell’anno. L’interesse degli italiani per i veicoli d’epoca non si ferma qui: attualmente, la piattaforma offre più di 40.000 annunci live, dove è possibile trovare modelli rari e perfettamente conservati, oltre a pezzi di ricambio originali e accessori.

Tra i modelli più ricercati, si trovano autentiche icone dell’automobilismo italiano e internazionale. La Fiat 500 d’epoca, in particolare, continua a dominare le classifiche delle ricerche su Subito, seguita da modelli come la Porsche 911, il Maggiolino Volkswagen e la Alfa Giulia. Un altro classico apprezzato è la Fiat 124 spider, che chiude la top five delle ricerche per i primi sei mesi del 2024.

Non solo auto, però. Gli italiani mostrano un crescente interesse anche per le moto d’epoca, con un aumento delle ricerche del 15% rispetto al 2023. Tra i modelli più amati, si distingue la Piaggio Vespa GL 150 Sidecar del 1964, vera e propria icona del mondo delle due ruote. Attualmente, la piattaforma conta oltre 16.000 annunci live dedicati a moto d’epoca, un’opportunità unica per i collezionisti e gli appassionati.

Il settore dei veicoli storici non è solo una questione di nostalgia, ma anche di investimento. Subito si conferma uno dei principali punti di riferimento per coloro che cercano di acquistare, vendere o restaurare un veicolo d’epoca. Con modelli che spaziano dalle auto italiane più amate, come la Fiat 500 del 1969 (replica della spiaggina, in vendita a 21.500 euro), fino a pezzi di altissimo valore come la Lamborghini Countach 500 S (attualmente in vendita per 745.000 euro), la piattaforma offre un’ampia gamma di opportunità.

Questa ricorrenza nazionale diventa quindi un’occasione per celebrare non solo i capolavori ingegneristici del passato, ma anche per riconoscere il ruolo di Subito nel promuovere una mobilità sostenibile attraverso il mercato second-hand. I veicoli d’epoca rappresentano un pezzo del nostro patrimonio culturale, e Subito, con la sua vasta offerta, contribuisce alla loro salvaguardia, rendendoli accessibili a tutti coloro che desiderano immergersi nella storia su ruote.