Il Mercato delle Auto Classiche si rilancia da Bologna: successo per la 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca

Con un’affluenza senza precedenti e una crescita tangibile del mercato delle auto e moto d’epoca, si chiude oggi la 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca a Bologna.

Gli organizzatori del celebre salone internazionale dedicato al mondo Classic non nascondono la soddisfazione per il trend positivo: una manifestazione che ha visto rivivere la passione per le auto storiche in tutte le sue sfaccettature, con un riscontro particolarmente positivo da parte di dealer e collezionisti presenti nei padiglioni di BolognaFiere.

Un trend in crescita che valorizza tutte le fasce di prezzo

Mario Carlo Baccaglini, organizzatore del salone, ha espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti quest’anno: “Bologna ha registrato un trend in crescita che ha superato le aspettative nostre e degli espositori presenti. Possiamo affermare che qui riparte il mercato del Classic, con una crescita in tutti i settori e per tutte le fasce di prezzo, dai 5.000 euro ai 2 milioni di euro.” Secondo Baccaglini, il successo delle vendite è merito della qualità e della storia delle auto esposte: le rarità, le condizioni originali rispettate e le vetture con un passato speciale sono state le protagoniste indiscusse di questa edizione.

Il Nuovo palcoscenico Internazionale di BolognaFiere

“Auto e Moto d’Epoca è una fabbrica di sogni e memorie,” ha affermato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, che celebra la capacità della fiera di attirare un pubblico sempre più internazionale, grazie anche alla collocazione strategica nella Motor Valley. Da Padova a Bologna, l’evento ha trovato un nuovo palcoscenico che valorizza appieno l’eredità del mondo Classic, trasformandosi in un punto di riferimento europeo per il collezionismo.

Successo per lo Stand ACI Storico e il fascino delle Youngtimer

L’afflusso costante allo Stand ACI Storico testimonia l’interesse sempre vivo per il motorismo storico italiano. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, commenta il successo delle attività proposte: “Oltre 25 incontri sul palco ACI hanno reso quest’edizione un punto di riferimento per appassionati e operatori.” Tra le attrazioni principali, la celebrazione dei 110 anni di Maserati, la collezione delle auto cinematografiche italiane e l’ACI Experience, esperienza virtuale con visori Apple Vision Pro, che ha permesso ai visitatori di immergersi nel “Metaverso” a bordo della Triumph TR3A di La Dolce Vita.

Inoltre, cresce l’interesse per le youngtimer: vetture più recenti e in serie limitata che attirano sempre più giovani collezionisti. Il mercato delle auto di fascia piccola (fino a 30.000 euro) ha registrato una notevole crescita, seguita dalla fascia media (tra 30.000 e 100.000 euro), con un’attenzione particolare per le Porsche classiche e le auto italiane ed europee degli anni ’50.

ASI Village e il Premio ASI a Arturo Merzario

Tra i luoghi più visitati della fiera, il grande ASI Village nel padiglione 22 ha accolto migliaia di visitatori, con club e veicoli che raccontano il turismo motoristico italiano. Alberto Scuro, Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, esprime soddisfazione per l’evento: “Siamo molto contenti di aver realizzato un ASI Village che ha catturato l’attenzione del pubblico. L’emozione di consegnare il Premio ASI ad Arturo Merzario è stata grande: una leggenda che incarna la passione pura per i motori.”

Una quattro giorni da record per il pubblico internazionale

L’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca ha visto una forte crescita di pubblico rispetto al 2023, con visitatori da tutto il mondo che hanno affollato i padiglioni per ammirare le auto e le moto storiche esposte. Tra i momenti più affollati, l’apertura e il sabato hanno registrato una partecipazione eccezionale, con appassionati di ogni età che hanno potuto scoprire modelli iconici, auto da corsa, moto leggendarie e rare gemme storiche, tutte restaurate con cura o lasciate nella loro bellezza originaria.

Con un appuntamento già fissato per il 2025, Auto e Moto d’Epoca si riconferma un viaggio senza tempo per collezionisti e appassionati, un incontro tra storia e innovazione che celebra la cultura dei motori in tutte le sue forme.