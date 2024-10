Il nuovo Ram 1500 sbarca in Europa: potenza, tecnologia e innovazione senza compromessi

Ram Trucks ha lanciato ufficialmente in Europa il nuovo Ram 1500, un modello che alza ulteriormente l'asticella per i pick-up grazie a una combinazione di potenza, efficienza e tecnologia all’avanguardia.

Equipaggiato con i nuovi motori Hurricane da 3.0 litri e dotato di un pacchetto tecnologico mai visto prima nel segmento, il Ram 1500 si conferma un punto di riferimento per chi cerca un veicolo capace di affrontare ogni sfida, sia lavorativa che di svago.

Il motore Hurricane Twin-turbo da 3.0 litri rappresenta una delle innovazioni più significative del nuovo Ram 1500, migliorando l'efficienza e riducendo le emissioni senza sacrificare le prestazioni. Questa innovazione si inserisce nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che punta a ridefinire la mobilità con soluzioni sostenibili e sicure. I numeri parlano chiaro: il motore Hurricane da 420 CV e la variante High Output da 540 CV garantiscono prestazioni superiori rispetto ai tradizionali motori V-8, con una coppia di 636 Nm e 706 Nm rispettivamente.

Il nuovo Ram 1500 non è solo potenza, ma anche tecnologia. Il sistema Uconnect 5 con touchscreen da 14,5" è il più ampio della categoria e include funzioni avanzate come la doppia ricarica wireless per smartphone e uno schermo lato passeggero da 10,25", una novità assoluta per il segmento. Questi elementi sono supportati da un'infrastruttura elettrica avanzata, che offre tempi di risposta rapidissimi e una capacità di memoria significativamente maggiore rispetto alla generazione precedente.

Un pick-up progettato per ogni esigenza



Uno degli aspetti che rendono il nuovo Ram 1500 una scelta eccellente è la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di utilizzo. La portata utile di una tonnellata e la capacità di traino di 3,5 tonnellate lo rendono ideale per il lavoro e il tempo libero, mentre il sistema di assistenza al traino Trailer Hitch Assist facilita le manovre, allineando automaticamente il veicolo alla lingua del rimorchio.

Per chi cerca un pick-up pronto ad affrontare ogni tipo di terreno, il Ram 1500 offre modalità di trazione selezionabili tra Normal, Tow, Snow, Sport e Off-Road. L’allestimento Rebel, con le sue caratteristiche off-road avanzate come l'altezza da terra aumentata e gli ammortizzatori Bilstein, è perfetto per chi desidera avventure fuoristrada. Per i più esigenti, il modello RHO offre un'escursione delle ruote superiore del 40% rispetto al resto della gamma, confermando la sua predisposizione a sfidare i terreni più difficili.

Design e comfort premium



Nonostante la sua natura robusta, il Ram 1500 non scende a compromessi in termini di comfort. Gli interni riflettono un'eccellenza nella scelta di materiali pregiati come fibra di carbonio, pelle e metallo, offrendo un’esperienza di guida lussuosa. I sedili posteriori sono reclinabili e offrono lo spazio per le gambe più ampio della categoria, rendendo ogni viaggio comodo e piacevole. Inoltre, il sistema di sospensioni pneumatiche a quattro punti con altezza regolabile, disponibile come optional, permette una guida ancora più confortevole e fluida.

Il design esterno è stato aggiornato per conferire al Ram 1500 un look contemporaneo e aggressivo. La nuova griglia, inclinata in avanti, dà al veicolo un aspetto imponente, mentre il badge R-A-M più prominente evidenzia il carattere orgoglioso del marchio. Per chi cerca un'esperienza ultra-premium, l'allestimento Tungsten offre dotazioni di lusso, tra cui sedili anteriori con funzione massaggio e un sistema audio Klipsch da 1.228 Watt con 23 altoparlanti, il più potente della categoria.

Sicurezza e tecnologie avanzate



Il nuovo Ram 1500 eccelle anche sul fronte della sicurezza. Con oltre 100 funzioni di sicurezza disponibili, il pick-up garantisce la massima protezione per i suoi occupanti. Tra le dotazioni più avanzate figurano l'Adaptive Cruise Control, il Drowsy Driver Detection e il Full-Speed Forward Collision Warning Plus. Il sistema Surround View a 360 gradi, abbinato alla telecamera posteriore, offre una visione completa dell'ambiente circostante, rendendo più semplici e sicure anche le manovre più complesse.

Inoltre, il nuovo specchietto retrovisore digitale consente di visualizzare in tempo reale le immagini provenienti da una telecamera posteriore, eliminando eventuali ostacoli alla visibilità causati dai montanti o dai sedili. L'head-up display (HUD) a colori da 10" è configurabile per visualizzare informazioni cruciali come la velocità, la marcia inserita e le funzioni di assistenza alla guida, tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Un futuro elettrico: Ram 1500 REV



Oltre alla versione con motore a combustione, Ram ha annunciato il lancio del Ram 1500 REV, una variante completamente elettrica prevista per il 2025. Questo pick-up elettrico offrirà un'autonomia fino a 563 km grazie a un pacco batterie da 168 kWh e sarà in grado di ricaricare fino a 177 km di autonomia in soli 10 minuti, grazie alla tecnologia di ricarica avanzata a 800 V. Con una capacità di traino di 6,3 tonnellate e una portata utile di 1,2 tonnellate, il Ram 1500 REV promette di ridefinire gli standard del segmento dei pick-up elettrici.

Il nuovo Ram 1500 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un pick-up potente, versatile e dotato delle tecnologie più avanzate. Che si tratti di affrontare terreni difficili o di garantire il massimo comfort durante lunghi viaggi, il Ram 1500 conferma la sua posizione di leader nel segmento dei pick-up full-size.