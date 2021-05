Il pilota di Formula E Sébastien Buemi: “La mia vita con una Nissan LEAF”

Sébastien Buemi, uno dei piloti di maggior successo nella storia della Formula E, nonché proprietario di una LEAF, svela, nell’ambito della serie “La mia vita con una Nissan LEAF”, la sua esperienza di mobilità elettrica dentro e fuori la pista, allo scopo di ispirare altri automobilisti a passare a un veicolo 100% elettrico.

La grande passione di Sébastien per i veicoli elettrici lo unisce al marchio Nissan, impegnato nell'elettrificazione e nella decarbonizzazione. Quale ambasciatore globale Nissan, e attuale pilota di Nissan Formula E, i veicoli elettrici sono parte integrante della vita professionale e familiare di Sébastien.

"Guido elettrico ogni giorno, non solo in pista, ma anche quando faccio commissioni nella mia città natale in Svizzera. La mia Nissan LEAF mi regala emozioni anche quando non sono in pista" ha commentato Sébastien Buemi.

Da quando gareggia in Formula E, Sébastien è stato completamente conquistato dalla potenza e dall'efficienza dei veicoli elettrici. E, come per la sua auto da corsa, la tecnologia avanzata della sua LEAF gli permette di ottimizzare l'efficienza su strada.

"Correndo per Nissan in Formula E, sono stato colpito dall'erogazione della potenza, dall'accelerazione e dalla gestione dell'energia che i veicoli elettrici sono in grado di offrire", spiega Sébastien.

"La LEAF porta emozione nella guida di tutti i giorni! L’innovativo e-Pedal permette di godere di una accelerazione brillante e allo stesso tempo, insieme alla frenata rigenerativa, migliora l’efficienza della batteria. Guidare LEAF è divertente e rassicurante.”

Sébastien è sorpreso da quanti chilometri la sua LEAF riesca a percorrere con una sola carica e lo stesso accade a tanti proprietari di auto elettriche. Infatti, come rivela una ricerca Nissan, il 70%1 di chi possiede un veicolo elettrico ha dichiarato che l'autonomia della sua vettura è superiore rispetto a quanto immaginato prima dell'acquisto.

Per Sébastien Buemi, inoltre, ricaricare la sua LEAF è facile e privo di stress, grazie alle varie modalità di ricarica disponibili e a un'infrastruttura che cresce anno dopo anno. "Negli ultimi 10 anni, l'infrastruttura di ricarica è migliorata enormemente. Ora ci sono molti punti di ricarica ed è davvero facile trovarne uno, anche in Svizzera, dove io vivo" aggiunge Sébastien.

Con la sua partecipazione alla serie “ La mia vita con una Nissan LEAF” , Sébastien vuole dare evidenza delle potenzialità e dei vantaggi offerti dai veicoli elettrici.

Si unisce così al famoso allenatore di calcio Pep Guardiola e al calciatore professionista Eden Hazard per motivare le persone a passare alla mobilità elettrica.

Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsports Director per la Formula E ha commentato: "Per noi, la Formula E vuol dire emozione, energia e ambiente. È bello vedere Sébastien adottare questi principi e mostrare come questi possano essere integrati nella vita di tutti i giorni con la sua Nissan LEAF".

"Nissan mira a sfruttare la propria esperienza, trasferendo conoscenze e tecnologie tra la pista e la strada. Ispirata all'energia e all'ambiente della Formula E, Nissan LEAF è un veicolo elettrico amato sia dai clienti che dai piloti di Formula E!"

Il video di Sébastien Buemi della serie La mia vita con una Nissan LEAF è disponibile su NISSAN STORIES

Per saperne di più su Nissan LEAF clicca qui