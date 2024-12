Il roadshow della nuova Lancia Ypsilon: eleganza e innovazione in tour per l’Italia

Un mese intenso, migliaia di chilometri percorsi, e un entusiasmo travolgente: il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon si è concluso il 18 dicembre con il rientro a Torino, città natale del marchio.

Iniziato a metà novembre, questo viaggio ha portato il nuovo gioiello firmato dal Centro Stile Lancia attraverso le principali città italiane, da Nord a Sud, offrendo un’esperienza unica per gli amanti del design, della tecnologia e dello stile Made in Italy.

La partenza non poteva che avvenire dal capoluogo piemontese, dove Lancia è nata nel 1906 per volontà di Vincenzo Lancia. Sotto le luminarie natalizie, dieci Nuove Ypsilon hanno attraversato Piazza San Carlo, Piazza Castello e via Po, celebrando la lunga storia di innovazione ed eleganza del marchio.

La seconda tappa ha portato la flotta a Milano, capitale della moda e del glamour. La Nuova Ypsilon ha sfilato tra i grandi nomi del lusso italiano in via Montenapoleone, dimostrando come tradizione e modernità possano fondersi in un’auto che rappresenta il meglio del design italiano.

A Roma, il tour ha celebrato la bellezza eterna della Città Eterna. Dalla Fontana di Trevi al Colosseo, passando per Piazza Navona e Piazza di Spagna, la Ypsilon ha conquistato romani e turisti con il suo fascino intramontabile, confermando il suo status di icona di stile.

Prima del rientro, il roadshow ha toccato Napoli. L’auto ha costeggiato il lungomare e visitato luoghi emblematici come Castel dell’Ovo e via Toledo, regalando agli spettatori uno spettacolo indimenticabile tra il mare e il Vesuvio.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Il roadshow della nuova Lancia Ypsilon è stato un bel viaggio nel cuore della nostra Italia. La risposta del pubblico è stata straordinaria, con migliaia di partecipanti agli eventi. Non finisce qui: i concessionari continueranno a organizzare attività locali per mantenere vivo il legame tra il marchio e i suoi estimatori.”

Un capitolo importante per Lancia, che, con la Nuova Ypsilon, riafferma il suo ruolo di ambasciatrice di stile, innovazione e passione per l’automobile italiana.