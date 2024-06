Il team Mercedes Classic Works scalda i motori per la 1000 Miglia 2024

Mercedes-Benz Classic Works Team si prepara a fare la storia alla 1000 Miglia 2024 con una formazione eccezionale di veicoli iconici.

Questo evento di regolarità per auto storiche, che si terrà dall'11 al 15 giugno, si snoda lungo il percorso leggendario da Brescia a Roma e ritorno. La partecipazione del team Mercedes-Benz Classic con dieci automobili, tra cui otto Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing’ (W 198) e una rarissima Mercedes-Benz ‘Super-Sport’ del 1930 (W 06), promette di aggiungere un capitolo entusiasmante alla ricca storia della Mille Miglia.

Le otto Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing’ sono considerate tra le auto sportive più iconiche degli anni '50. Sei di queste auto saranno pilotate da clienti privati che hanno aderito a un esclusivo pacchetto offerto da Mercedes-Benz Classic. Questo pacchetto prevede la preparazione e l'assistenza tecnica da parte degli esperti del Mercedes-Benz Classic Center, garantendo che ogni vettura sia nelle migliori condizioni per affrontare la sfida.

Un'altra stella della formazione Mercedes-Benz sarà la Mercedes-Benz ‘Super-Sport’ del 1930, un modello storico appartenente alla collezione di Mercedes-Benz Classic. Questa vettura, originariamente consegnata al Maharaja del Kashmir, è un raro esempio della serie S sovralimentata che ha contribuito alla vittoria di Rudolf Caracciola alla Mille Miglia del 1931 con una Mercedes-Benz SSKL. La presenza di questa vettura non solo rappresenta un tributo alla storia del motorsport, ma anche un simbolo della maestria ingegneristica della casa automobilistica tedesca.

Tra le altre vetture del team figura una Mercedes-Benz 220 berlina ‘Ponton’ (W 180), che richiama la vittoria di classe alla Mille Miglia del 1956. Questa vettura, parte della tradizione della Classe S, ha consolidato il suo posto nella storia automobilistica grazie alla vittoria di Erwin Bauer e Erwin Grupp nella classe delle vetture speciali da turismo con cilindrata superiore a due litri.

Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage, ha espresso grande entusiasmo per la partecipazione all'evento: "Con la sua storia, il suo percorso e il suo campo di partenza, la 1000 Miglia è uno degli eventi più affascinanti delle corse automobilistiche classiche. Siamo felici di essere presenti quest'anno con una squadra così forte. I clienti privati beneficiano della competenza unica e della vasta esperienza del team del nostro Classic Center. In questo modo, diventano parte della storia leggendaria della Mille Miglia. Il nostro marchio ha contribuito a questa storia speciale con grandi momenti".

Mille Miglia: Un Viaggio attraverso l'Italia

La 1000 Miglia di quest'anno partirà da Brescia, attraversando alcune delle più belle regioni italiane. Il circuito si snoda in cinque tappe. Dopo la partenza da Brescia, la prima tappa passa per Bergamo, Novara e Vercelli fino a Torino. La seconda tappa include Acqui Terme e, per la prima volta, Genova, proseguendo lungo la costa tirrenica fino a Viareggio. Il terzo giorno, le vetture arriveranno a Roma, passando per Lucca, Castiglione della Pescaia, Marta, Viterbo e Ronciglione, con l'arrivo in Via Veneto.

La quarta tappa riporta i partecipanti a nord attraverso Orvieto, Solomeo, Siena e Prato, nonché per i passi della Futa e della Raticosa, fino a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna. L'ultima tappa attraversa Ferrara, Bovolone e Villafranca, costeggiando il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò, con l'arrivo in Viale Venezia a Brescia.

Mercedes-Benz e la Mille Miglia

Mercedes-Benz ha una storia leggendaria alla Mille Miglia. Nel 1931, Rudolf Caracciola e Wilhelm Sebastian sorpresero tutti vincendo la corsa con una Mercedes-Benz SSKL, diventando i primi non italiani a trionfare. Nel 1955, Stirling Moss e Denis Jenkinson stabilirono un record imbattibile, completando la corsa in 10:07:48 ore con una Mercedes-Benz 300 SLR (W 196 S). Quel successo è stato ulteriormente cementato dal secondo posto di Juan Manuel Fangio e dalla triplice vittoria di classe delle 300 SL Coupé ‘Gullwing’.

Questi storici successi continuano a ispirare la partecipazione di Mercedes-Benz alla Mille Miglia, mantenendo vivo il legame tra il passato glorioso e il presente entusiasmante. La presenza di Mercedes-Benz Classic Works Team alla 1000 Miglia 2024 promette di aggiungere nuovi capitoli a questa epopea, celebrando il patrimonio e la passione per il motorsport che definiscono il marchio della stella a tre punte.