In Versilia la prima fiera internazionale del fuoristrada

Weekend all’insegna del mondo 4x4 in Versilia, dove fino a domenica 17 ottobre si svolgerà la prima edizione della Fiera Internazionale del Fuoristrada.

All’area Expo di Viareggio (ingresso gratuito), circa 70 espositori mostreranno al pubblico, in un’area di 11.250 mq una serie di anteprime nazionali di accessori e nuovi modelli, percorsi e attività fuoristradistiche, tour per fuoristrada estremi ed itinerari soft alla scoperta del territorio. Il progetto nasce per volontà della Federazione Italiana Fuoristrada (Fif), da sempre impegnata a promuovere l’uso del fuoristrada sia a livello amatoriale che professionale, nel totale rispetto della natura e dell’ambiente, che in partnership con Città di Viareggio e Comune di Massarosa ha progettato un evento dinamico di grande appeal per espositori e pubblico di appassionati. “L’idea è nata qualche anno fa dall’esigenza di promuovere il mondo del fuoristrada anche al di fuori di un contesto fieristico tradizionale, creando un evento outdoor, anziché indoor di grande qualità – spiega Marco Pacini, presidente Fif -. Crediamo che l’immagine del fuoristrada che risultava dalle manifestazioni indoor fosse riduttivo, perché il fuoristrada si può coniugare sotto molti aspetti diversi: ludico -ricreativo, sportivo, commerciale, di servizi sociali, di controllo e conoscenza del territorio, e altro ancora“. A pochi minuti di distanza dall’area Expo, nel comune di Massarosa, l’area Experience incarna l’aspetto dinamico della manifestazione in un contesto paesaggistico spettacolare e protetto dove si possono testare i veicoli fuoristrada messi a disposizione dalla case automobilistiche partner in un’area test drive, totalmente naturale, nel rispetto del territorio, sfruttando le pendenze del terreno e senza l’ausilio di alcun ostacolo artificiale. Durante la manifestazione la Fif intende premiare le aziende che presenteranno le più interessanti innovazioni nel settore. Una giuria composta da Istruttori della Federazione e da giornalisti di riviste di settore valuterà le proposte degli espositori per individuare quei prodotti e servizi che meglio esprimono il concetto di innovazione: l’award “L’innovazione premia”, dunque, mira ad incentivare la promozione di idee e progetti innovativi, soluzioni “smart” e migliorative, da portare all’attenzione dei visitatori della manifestazione. Per rendere la competizione ancora più appetibile, i primi tre classificati si aggiudicheranno dei benefit davvero eccezionali che convertono tutto o parte dell’investimento sostenuto quest’anno in credito per l’edizione 2022. La manifestazione, infine, è anche l’occasione ideale per promuovere un turismo alternativo e consapevole che negli ultimi due anni ha subito una forte accelerazione, confermando una crescente domanda per viaggi ed itinerari da personalizzare sulle proprie esigenze, in autonomia. A riprova di ciò la rapida ascesa del mercato di Van e Camper, mezzi ideali per muoversi da soli o in famiglia sperimentando una nuova modalità. Se ne parlerà molto nella tre giorni di Fiera perché qui si sono date appuntamento diverse organizzazioni che professionalmente organizzano questi viaggi e che aprono la loro offerta a nuovi target di fruitori.