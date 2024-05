Incentivi 2024: offerte eccezionali per i veicoli commerciali Stellantis 2024

L’intera gamma di veicoli commerciali dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot beneficia di eccezionali condizioni di acquisto per il 2024, grazie alle promozioni del Gruppo Stellantis e agli eco incentivi statali. Queste offerte si applicano a una gamma completa e recentemente rinnovata di veicoli commerciali, compatti, medi e grandi, disponibili anche nella versione 100% elettrica di seconda generazione, con un portafoglio di tecnologie innovative e servizi connessi.

La gamma dei veicoli commerciali di Stellantis, leader di mercato in Italia ed Europa, mira a consolidare la sua posizione grazie a queste offerte vantaggiose. In particolare, l’offerta di Stellantis si focalizza sul rinnovo del parco circolante italiano dei veicoli commerciali. In caso di rottamazione, l’offerta prevede di rafforzare gli incentivi statali con un beneficio medio per il cliente di 450€, 600€ e 1.500€, rispettivamente per i furgoni piccoli (Fiat Doblò, Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner), medi (Fiat Scudo, Citroën Jumpy, Opel Vivaro, Peugeot Expert) e grandi (Fiat Ducato, Citroën Jumper, Opel Movano, Peugeot Boxer).

Queste promozioni rendono l'acquisto di un veicolo commerciale Stellantis ancora più attraente, in un momento in cui il trasporto professionale sta rapidamente evolvendo verso la sostenibilità, sostenuto dagli eco incentivi statali. La gamma di veicoli commerciali di Stellantis è progettata per rispondere alle esigenze moderne dei professionisti, con soluzioni che favoriscono la transizione energetica in atto.

Grazie a queste iniziative, i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot continuano a essere protagonisti nel settore del trasporto professionale, offrendo veicoli affidabili, tecnologicamente avanzati e rispettosi dell'ambiente.