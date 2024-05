Incentivi Statali 2024: offerte Imperdibili per la gamma Jeep

Grazie agli incentivi statali previsti dal DPCM del 20 maggio 2024, è ora possibile acquistare un nuovo SUV Jeep® a condizioni straordinariamente competitive.

Questa è un'opportunità imperdibile per abbracciare una mobilità più sostenibile e sperimentare la libertà caratteristica del marchio Jeep®.

Libertà e Innovazione

La libertà è uno dei quattro valori fondamentali che da oltre ottant’anni definiscono il brand Jeep®. Questa libertà si traduce nella capacità di andare ovunque e fare qualsiasi cosa con uno dei SUV della gamma Jeep, ciascuno dei quali offre prestazioni eccellenti in fuoristrada, in base al proprio segmento di riferimento. Oggi, Jeep amplia il concetto di libertà con il “freedom of choice”, offrendo una gamma che soddisfa le esigenze più diverse degli automobilisti.

Jeep Avenger: Elettrica e Ibrida

La Jeep Avenger, disponibile con motorizzazioni 100% elettriche, ibride e-Hybrid e a benzina, beneficia di incentivi statali significativi. In caso di rottamazione, gli incentivi arrivano fino a 3.000€ per le versioni ibride e-Hybrid e a benzina, e fino a 11.000€ per la versione completamente elettrica, cifra che può raggiungere i 13.750€ per chi ha un ISEE inferiore a 30.000€. Con questi incentivi, è possibile guidare una Jeep Avenger da 149€ al mese, senza anticipo, con wallbox inclusa per la versione elettrica.

Jeep Renegade e Compass: Made in Italy

L'iniziativa "Diamo valore al Made in Italy" di Stellantis coinvolge l'impianto di Melfi (PZ), dove vengono prodotti i SUV Jeep Renegade e Compass. Grazie agli incentivi statali e agli sconti del marchio, è possibile acquistare una Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid a partire da 29.900€, con wallbox inclusa. Le versioni 4xe Plug-In Hybrid dei SUV Renegade e Compass beneficiano di un incentivo statale fino a 10.000€ in caso di rottamazione e di 3.000€ per le versioni e-Hybrid.

Con queste iniziative, Jeep non solo promuove una mobilità più sostenibile, ma offre anche ai propri clienti la possibilità di accedere a veicoli all'avanguardia a condizioni eccezionali, mantenendo intatto lo spirito di avventura e libertà che caratterizza il marchio.