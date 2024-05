Incentivi statali: le elettriche Opel a partire da 59 Euro al mese

Con i nuovi incentivi statali ora in vigore, l'acquisto di una vettura elettrica Opel diventa un'opportunità imperdibile.

La nuova struttura dei bonus per vetture elettriche, ibride e termiche a basse emissioni rende l'acquisto di una Opel ancora più allettante.

I maggiori vantaggi si ottengono con la rottamazione di un veicolo inquinante fino a Euro 2, ma anche chi possiede una vettura Euro 3, Euro 4 o Euro 5 può beneficiare di significativi incentivi, sia per persone fisiche che giuridiche, e sia per acquisto in proprietà che in locazione finanziaria.

Opel offre una vasta gamma di vetture elettriche, dalla compatta Opel Corsa al SUV Opel Mokka, fino alla berlina Opel Astra, disponibile anche in versione station wagon. Con un bonus statale fino a 13.750 Euro per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 Euro e rottama un veicolo fino a Euro 2, la Opel Corsa Electric Yes, con equipaggiamenti completi, è disponibile a partire da soli 59 Euro al mese con il leasing "Blitz!" (3 anni, 30.000 km, valore futuro garantito, TAN 0%). Questo pacchetto include una wall box e un caricatore di bordo potenziato a 11 kW. La Corsa Electric Yes è dotata di cerchi in lega da 16”, sistema Multimedia digitale da 10” con Android Auto e Apple CarPlay wireless e tetto nero sportivo a contrasto. Al termine dei tre anni, si può scegliere se tenere l'auto, restituirla o cambiarla con una nuova Opel.

In condizioni simili, la Opel Mokka Electric da 156 CV e 408 km di autonomia è disponibile a 69 Euro al mese (TAN 0%), mentre la Opel Astra Electric, ricaricabile alla spina, è offerta a 179 Euro al mese (TAN 0%).

Queste offerte rendono l'elettrificazione accessibile a un pubblico più vasto, mantenendo fede alla tradizione Opel di offrire qualità e innovazione a prezzi competitivi. A 125 anni dal lancio della sua prima vettura, Opel continua a guidare il cambiamento verso una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.