Intervista a Mathilde Lheureux CEO di Free2move eSolutions

Mathilde Lheureux vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore automotive.

Prima di entrare in Stellantis nel gennaio 2021, ha ricoperto il ruolo di Head of Global Talent and Top Management nel Groupe PSA. In precedenza, ha svolto la funzione di Capo dello staff di Carlos Tavares nel Groupe PSA. Durante la sua carriera nel Groupe PSA, ha sviluppato un’esperienza ampia e diversificata che spazia dalla ricerca e sviluppo agli affari pubblici, alla strategia aziendale.

Abbiamo avuto occasione di intervistare Mathilde Lheureux nel corso della presentazione internazionale di Opel Astra full elettric.

M.L.:“Mi presento: mi chiamo Mathilde Lheureux e sono CEO di Free2move eSolutions: azienda Stellantis che fornisce a una vasta gamma di consumatori prodotti e servizi innovativi e su misura.

Prima di tutto, vorrei ringraziare Opel per averci concesso questo spazio durante una presentazione così importante per il marchio come la nuova Astra full electric. È un momento molto significativo e la nostra presenza rafforza la partnership tra di noi. l lancio di Astra rappresenta per noi un'opportunità per offrire ai clienti Opel un'esperienza di ricarica completa offrendo soluzioni personalizzate per eliminare la loro "ansia da ricarica" in linea con i più elevati standard di qualità del mercato. Per eSolutions è molto importante accompagnare il brand nel suo percorso di rapida crescita verso una gamma completamente elettrica.

Le abbiamo chiesto quali sono i servizi e prodotti che l’azienda eroga e fornisce.

M.L.: “I prodotti e i servizi forniti da Free2move eSolutions sono molteplici, per clienti privati e aziendali: da un portafoglio hardware di prodotti AC a fornitori di servizi e digitali, le migliori soluzioni per i clienti e per ogni mercato.

easyWallbox è un dispositivo plug and play perfetto per mercati come Spagna, Portogallo e Italia ed è la soluzione ideale per ricaricare da 2,3 fino a 7kW con un'installazione facile e veloce.

eProWallbox è la scelta perfetta sia per gli utenti privati che per i clienti aziendali che cercano una ricarica più veloce e devono gestire flotte e parcheggi, operando da 7,4 kW in monofase fino a 22 kW in trifase.

Quando diciamo ‘fornitore digitale’, parliamo dell'applicazione eSolutions Charging, dove i clienti possono godere della massima libertà e ricaricare il proprio veicolo in movimento anche fuori casa grazie a una rete di oltre 500.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Con eSolutions Charging è possibile gestire anche i nostri dispositivi di ricarica domestica.

A proposito di servizi energetici avanzati: Free2move eSolutions sviluppa la tecnologia per utilizzare i veicoli elettrici parcheggiati per stabilizzare la rete elettrica e promuovere la punta di diamante delle energie rinnovabili”.

Entriamo un po’ più nel dettaglio delle Wallbox.

M.L.: “Parliamo ora di eProWallbox, il nostro modello di punta, che vedete qui, scelto come soluzione di ricarica preferita per Opel Astra.

eProWallbox è una wallbox connessa con display touch-screen e può essere installata in modalità monofase o trifase. Ha la tecnologia RFID incorporata per gestire l'accesso alla ricarica.

È un dispositivo intelligente e flessibile, ideale per privati, proprietari di flotte e parcheggi pubblici. Installando anche il PowerMeter, eProWallbox può bilanciare i carichi energetici ed evitare fastidiosi blackout.

Può essere gestito dall'app eSolutions Charging e con la sua connettività 4G/Wi-Fi è possibile monitorare e programmare comodamente le sessioni di ricarica e gli aggiornamenti software che vengono eseguiti tramite il cloud.

Infine, il dispositivo di ricarica eProWallbox ha recentemente ottenuto la rigorosa certificazione TÜV Rheinland Type Approved ed è pienamente conforme a tutti gli standard Stellantis.

Stiamo sviluppando con Opel soluzioni specifiche (adattate a ciascun mercato) per l'acquisto e per il servizio di supporto all'installazione”.

Ora vediamo le feature dell’app eSolutions Charging

M.L.: “E ora parliamo brevemente della nostra app mobile, eSolutions Charging, pensata per essere vicino al cliente in tutti i suoi spostamenti. eSolutions Charging è pensato per soddisfare le esigenze sia di chi muove i primi passi nell'eMobility sia di chi ha la necessità di sfruttare più spesso la mobilità elettrica ‘fuori casa’.

Per i conducenti di Astra utilizzare l'app eSolutions Charging è davvero semplice. Dopo averla scaricata sul proprio smartphone, creato un profilo ed essersi registrati, l'app è subito operativa. Si può utilizzare la mappa per trovare e quindi selezionare il punto di ricarica e calcolare il percorso per raggiungerlo, ottenere le informazioni sul punto di ricarica selezionato (potenza, tariffe, costi aggiuntivi...) e iniziare la sessione. Si può anche monitorare la propria sessione di ricarica da remoto, i dettagli dei consumi sono accessibili dal menu e, se necessario, l'utente può scaricare un report.

La copertura è garantita in 29 paesi in Europa, con un totale di oltre 500.000 punti di ricarica, come detto prima. All'app può essere abbinata una card RFID (la stessa che usi per gestire eProWallbox), molto utile quando la batteria dello smartphone è scarica, o il dispositivo di ricarica è nei parcheggi sotterranei.

Offriamo due tipi di abbonamenti, validi in tutta Europa per soddisfare tutte le esigenze e gli usi dei clienti. Pay as you Move Beginner rivolto ai conducenti di veicoli elettrici con un dispositivo di ricarica a casa e che ricaricano raramente in pubblico e Pay as you Move Advanced, per i conducenti di veicoli elettrici senza soluzione di ricarica domestica, che ricaricano almeno 5 volte al mese.

Le Carte Energia sono la soluzione per ricaricare le auto aziendali nella rete pubblica, fatturando direttamente all'azienda.

Tutto quanto offerto da eSolutions Charging è, ovviamente, immediatamente disponibile per i clienti Astra, e Free2move eSolutions sta collaborando attivamente con Opel con l'obiettivo di integrare questa app nel sistema di infotainment di Astra per consentire al cliente un customer journey unico e completo... senza qualsiasi ansia!”

Infine, quali sono le attività che eSolutions svolge insieme a Opel

M.L.: Parliamo infine della collaborazione con il marchio Opel e delle attività che abbiamo iniziato a fare insieme. eSolutions supporta il brand nella creazione di iniziative di vendita coordinate e centralizzate.

Stiamo implementando con il team Opel un processo grazie al quale presto la eProWallbox potrà essere richiesta direttamente presso la concessionaria dove è stata acquistata la Opel Astra. Nel frattempo, i clienti verranno contattati da uno specialista di ricarica eSolutions che coordinerà, con un partner installatore, una visita per un controllo interno dopo il quale il cliente riceverà il preventivo. Se il cliente accetta, l'ePro verrà installato in breve tempo.

Stiamo lavorando a stretto contatto con Opel per implementare questo processo, con i necessari adattamenti, in altri mercati europei per poter offrire a tutti i clienti Astra la migliore esperienza di acquisto e ricarica possibile.

Quindi: la stazione di ricarica più adatta per la ricarica domestica e l'app sempre pronta per ricaricare senza preoccupazioni in movimento. In sintesi, questa è l'offerta che Free2move eSolutions mette a disposizione dei clienti Astra, per consentire loro di godere di un'esperienza d'uso di prim'ordine con una proposta customer centric e su misura per trasformare l'acquisto di un'auto elettrica, che può essere un'ansia per il conducente, in un'esperienza unica e totalmente rilassante.

Dopo questa prima collaborazione per Astra, continua la stretta collaborazione tra Opel e Free2move eSolutions”.