“Italianos”, il video di Fiat per incoraggiare il Brasile colpito dal Covid-19

Fiat lancia la nuova campagna “Italianos” che si basa sui profondi legami di amicizia tra l'Italia e Brasile così da inviare un messaggio di forza, incoraggiamento e fraternità in tempi di lotta contro una pandemia globale.

Prodotto in due formati, da 30 e 60 secondi, il video “Italianos” combina celebri paesaggi brasiliani con una voce che recita un messaggio dall’Italia, creando un’atmosfera ottimista e commovente. Come in una sincera conversazione tra fratelli, l’anima italiana condivide alcune lezioni apprese da questa crisi insieme alla speranza che il Brasile sarà in grado di superarla più agevolmente e forse più rapidamente. Il film termina con l’hashtag #VamosSairDessa (“ne usciremo”), rafforzando le speranze di un futuro migliore per tutti.

“Fiat è nata in Italia, ma il Brasile è la sua seconda casa. Entrambi i Paesi stanno attraversando situazioni delicate dovute allo scoppio della pandemia, ma l’amore e la generosità continuano ad essere caratteristiche forti delle due parti. Dato che l’Italia sembra aver superato l’apice della crisi, vogliamo inviare un messaggio emotivo di sostegno e incoraggiamento al Brasile mentre entra in una fase acuta nella lotta contro Covid-19”, afferma Frederico Battaglia, Brand Marketing Communication director per FCA LATAM.

“Sebbene fortemente scossa dalla pandemia, l’Italia sta dimostrando la sua tradizionale forza e il suo spirito solidale per superare la crisi. In questo momento di reazione, l’anima italiana di Fiat vuole incoraggiare quella brasiliana a tenere duro e a prendersi cura di sé, poiché la strada per superare la pandemia potrebbe essere impegnativa ma l’obiettivo va raggiunto”, afferma Antonio Filosa, Chief Operating Officer di FCA LATAM, un italiano che vive e lavora in Brasile da 15 anni. “Proponiamo questo video come un caldo abbraccio tra fratelli, da parte di chi ha appena superato il peggio verso l’altro, che sta attraversando un periodo difficile”.

Oltre alla campagna, FCA LATAM sta implementando una serie ampia e integrata di interventi di soccorso per fronteggiare il coronavirus in Brasile e Argentina. Queste misure includono il supporto per l’installazione dell’ospedale da campo per i pazienti Covid-19 a Betim (Minas Gerais), Goiana (Pernambuco), in Brasile e Córdoba, in Argentina, nonché donazioni di DPI e altre forniture di prima necessità a operatori sanitari in tutte le comunità in cui l’azienda mantiene una presenza industriale. FCA Brasile sta inoltre lavorando per riparare i ventilatori del sistema sanitario nazionale per renderli nuovamente utilizzabili e collaborando con i produttori locali di questi dispositivi medici al fine di aumentare la capacità di produzione dei ventilatori polmonari in Brasile.

Dalla televisione ai social media

Dopo l’anteprima sulla televisione brasiliana, il video “Italianos” sarà protagonista di una vasta campagna social sui canali ufficiali Facebook, Twitter, YouTube e Instagram di Fiat Brasile, ai seguenti indirizzi:

Facebook: https://www.facebook.com/fiatbr

Instagram: https://www.instagram.com/fiatbr/

Twitter: https://twitter.com/FiatBR

Youtube: https://www.youtube.com/user/fiat