Jeep Avenger e-Hybrid: L'ingresso alla mobilità elettrica

La Jeep Avenger e-Hybrid è il nuovo modello che introduce i clienti al mondo della mobilità elettrica.

Dotata di un sistema ibrido a 48 Volt, questa vettura combina un motore a combustione interna da 100 CV con un motorino elettrico da 21 kW. Il sistema di propulsione è integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, accompagnato da un generatore di avviamento a cinghia a 48 Volt, garantendo una transizione fluida alla trazione elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2. La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è posizionata sotto il sedile del guidatore, preservando lo spazio interno della vettura.

Il passaggio tra i vari tipi di propulsione avviene in base a diversi fattori, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e altri parametri monitorati in tempo reale. Questo sistema intelligente assicura prestazioni eccellenti in diverse situazioni, permettendo alla Jeep Avenger di adattarsi con fluidità alle esigenze della strada, sia durante l'avviamento in modalità completamente elettrica, sia in modalità ibrida a velocità di crociera o con il motore a combustione interna per l'accelerazione.

Tecnologia e-Hybrid su Renegade e Compass MY24

La tecnologia e-Hybrid è disponibile anche sulle rinnovate Jeep Renegade e Compass MY24. Questi SUV, equipaggiati con un propulsore turbo GSE T4 da 1500 cm³, offrono una potenza di 130 CV e 240 Nm di coppia massima, combinando efficienza e prestazioni. Il sistema ibrido integra un meccanismo di frenata rigenerativa, che sfrutta l'energia in fase di decelerazione, e un generatore di avviamento a cinghia (BSG) che facilita la ripartenza del motore a combustione interna a basse velocità, riducendo le emissioni e garantendo un funzionamento continuo.

La trasmissione dei modelli Renegade e Compass MY24 include un motore P2.5, che fornisce 15 kW di propulsione elettrica extra, abbinato strategicamente alle marce pari per un'efficienza ottimale. L'alimentazione è garantita da un pacco batteria compatto da 48V raffreddato ad aria, con una capacità di 17,5Ah e 0,8kWh, che assicura un accumulo di energia sufficiente per le manovre in modalità ibrida. Il sistema di controllo ibrido coordina l’alternanza delle varie propulsioni, ottimizzando le prestazioni in differenti condizioni di guida.

Nuovo Infotainment su Renegade MY24

La Jeep Renegade MY24 fa un grande passo avanti in termini di multimedialità con un rinnovato cluster digitale TFT da 10,25 pollici e un nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici, con una potenza di elaborazione cinque volte superiore rispetto alla generazione precedente. Il nuovo modello è dotato di un volante ridisegnato, una telecamera posteriore ad alta risoluzione e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless. Queste caratteristiche diventano di serie su tutta la gamma, migliorando l'esperienza di guida e la connettività.

Freedom of Choice: Libertà di Scelta con Jeep

La nuova offerta di Jeep arricchisce ulteriormente la gamma di SUV del marchio, offrendo una vasta gamma di opzioni tra propulsori termici, elettrici, ibridi e ibridi plug-in, oltre a trazione anteriore o integrale e trasmissioni automatiche e manuali. Ogni automobilista può trovare il modello più adatto alle proprie esigenze. La rete dei concessionari Jeep in Italia è il punto di contatto ideale per accompagnare i clienti verso la transizione energetica, fornendo supporto e consulenza per scegliere il veicolo perfetto.

La Jeep Avenger e-Hybrid, insieme alle rinnovate Renegade e Compass MY24, rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile. Con soluzioni tecnologiche avanzate e un focus sulla riduzione delle emissioni, Jeep continua a innovare nel segmento dei SUV, offrendo ai clienti la libertà di scegliere il modello che meglio si adatta alle loro esigenze. La transizione verso una mobilità a basse emissioni è resa più accessibile grazie all'impegno di Jeep nel fornire veicoli efficienti e all'avanguardia.