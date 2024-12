Jeep Avenger: primati, successi e la nuova versione 4xe per il 2025

Il 2024 è stato un anno straordinario per la Jeep® Avenger, che si conferma protagonista del mercato automobilistico italiano e internazionale.

Da gennaio a novembre, Avenger è il SUV più venduto in Italia e il terzo modello più venduto in assoluto, entrando anche nella top five dei veicoli elettrici più richiesti. Dal suo lancio, ha totalizzato oltre 135.000 ordini e conquistato 18 premi internazionali, tra cui il prestigioso titolo di "Small SUV of the Year" assegnato dai Top Gear Awards 2024.

Un SUV che conquista tutti

La redazione di Top Gear ha sottolineato come il 2024 sia stato l’anno della consacrazione per Jeep Avenger:

"È quasi impossibile non considerarla quando si cerca una vettura che unisca praticità, stile e versatilità. La gamma motori e l’equipaggiamento di alto livello ne fanno un modello amato a livello globale."

Con versioni elettriche, ibride e benzina, Avenger si distingue per la sua "Freedom of Choice", un approccio che offre opzioni per ogni esigenza, rendendola un punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti.

La novità del 2025: Jeep Avenger 4xe

Il 2025 segna l’arrivo della tanto attesa Jeep Avenger 4xe, una versione che combina innovazione e spirito d’avventura. Equipaggiata con un sistema a trazione integrale innovativo, la 4xe abbina il motore 1.2 turbobenzina da 136 CV a due motori elettrici: uno anteriore integrato nel cambio e uno posteriore, che rappresenta una novità assoluta grazie al nuovo retrotreno multilink.

Questa configurazione consente alla Avenger 4xe di affrontare con facilità i terreni più impervi, grazie a:

Altezza da terra di 21 cm; Angoli di attacco, dosso e uscita di 22°, 21° e 35°; Capacità di guado di 40 cm.

L’assetto rialzato e le prestazioni off-road rendono questa versione la scelta ideale per chi cerca libertà e avventura senza rinunciare a comfort e tecnologia.

Esordio esclusivo: The North Face Edition

La versione 4xe ha debuttato con la serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un omaggio all’altezza del Monte Bianco. Questa edizione speciale si distingue per dettagli esclusivi, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, incarnando l’essenza dell’esplorazione e del legame con la natura.

Un Successo Fondato sulla Libertà di Scelta

Il segreto del successo della Jeep Avenger risiede nella sua gamma completa, che offre soluzioni per ogni tipo di automobilista: 100% elettrico: per una mobilità sostenibile e silenziosa; 1.2 benzina da 100 CV: efficiente e versatile; e-Hybrid: con cambio automatico, ideale per chi cerca comfort e riduzione dei consumi; 4xe a trazione integrale: per affrontare ogni terreno con sicurezza e divertimento.

Con primati di vendita, importanti riconoscimenti internazionali e un’offerta sempre più diversificata, la Jeep Avenger si conferma un punto di riferimento nel mercato dei SUV compatti. Il 2025 si preannuncia altrettanto promettente, con l’arrivo della nuova 4xe e l’ampliamento del pubblico che sceglie Jeep per la sua combinazione unica di design, tecnologia e prestazioni.