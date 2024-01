Jeep protagonista a Prato Nevoso per i 105XMasters

Il "Winter Tour" di 105XMasters è iniziato con tappe preliminari a Canazei e Bardonecchia, ma ora entra nelle quattro date ufficiali con la partecipazione del brand Jeep.

L'evento si svolgerà il 20 e 21 gennaio a Prato Nevoso, con anche tappe della Coppa Italia di Snowboard. Oltre agli sport tradizionali come snowboard, sci e snowbike, il fine settimana includerà attività entusiasmanti come l'Airboarding. Jeep porterà la gamma completa dei veicoli ibridi plug-in 4xe per test drive sulla neve, godendo di un successo continuo nel mercato PHEV in Italia nel 2023.

Il Village di 105XMasters offrirà intrattenimento con Radio 105, la presenza di DJ come Moko, Comollo e Mauro Dell'Olio, musica, DJ set, ballerini di hip hop e après-ski mozzafiato. Dopo Prato Nevoso, il tour si sposterà a Cervinia, Sestriere e concluderà a Moena il 9 e 10 marzo. Jeep ha ottenuto successo con i modelli Compass