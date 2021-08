Jeep ritorna allo stadio con i tifosi bianconeri

La decima stagione del connubio tra il marchio Jeep® e la Juventus prende il via con un significativo passo verso la normalità.

Gli stadi delle compagini che militano nella massima serie potranno infatti tornare ad accogliere il pubblico, al 50 percento della capienza. Dopo l’amichevole del 14 agosto con l’Atalanta, dunque, la seconda giornata di campionato che vede la Juventus impegnata domani, 28 agosto, alle 20.45 nella sfida contro l’Empoli segnerà il ritorno ufficiale dei tifosi bianconeri all’Allianz Stadium.

Il marchio Jeep® protagonista sul campo

Dalla stagione 2012-2013, l’impianto torinese è stato il teatro di numerosi successi: diciotto trofei tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Non solo festeggiamenti sportivi, però: nel corso delle stagioni, il marchio Jeep ha coinvolto il pubblico in numerose e apprezzate attività. Nel 2016, ad esempio, il brand ha festeggiato accanto ai tifosi il suo 75esimo compleanno con uno show unico accanto alla squadra più titolata d'Italia, per sottolineare il successo di un matrimonio che si basa sulla capacità di affrontare e superare anche le sfide più impegnative. Una caratteristica che si riassume nel famoso claim “Go anywhere, do anything”.

La storia e il futuro

I primati tecnici e tecnologici contraddistinguono da sempre la storia di Jeep. Nella stagione che coincide con l’ottantesimo compleanno del brand, il logo 4xe spiccherà sulla nuova divisa bianconera affiancando il marchio Jeep: 4xe rappresenta la nuova tecnologia ibrida plug-in ed è sintesi di capability off road ed evoluzione green.

4xe è infatti il nuovo 4x4 secondo Jeep, un’evoluzione del concetto di capability che si arricchisce di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova tecnologia 4xe equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade 4xe, le plug-in hybrid più vendute in Italia, e l’icona Wrangler 4xe, la versione Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata mai introdotta in Europa.

A proposito di novità, l’Allianz Stadium ha visto anche il debutto, nel 2018, della Nuova Jeep Compass, ai piedi della Tribuna Est.

La voce e le emozioni dei tifosi

Nel 2019, in occasione della Festa della Donna, il brand ha mostrato il volto del tifo femminile: tutte le sostenitrici hanno potuto mostrare il loro volto e registrare un breve messaggio video, descrivendosi in una parola e condividendo grazie a Jeep la loro storia e la loro passione bianconera.

Sempre allo stadio, nel 2018 Jeep ha lanciato il progetto “Ultraspeech” che ha consentito agli appassionati di inviare il proprio incitamento alla squadra: in occasione poi di un big match con l’Inter, è stato trasmesso un messaggio corale con i vocali più belli e coinvolgenti dei tifosi bianconeri.

L’anno precedente, in occasione dell’incontro con il Palermo, il marchio Jeep ha regalato a due appassionati che compivano gli anni un’esperienza unica: arrivo allo stadio a bordo di una Jeep Renegade zebrata, Walk About pre-partita con ingresso in spogliatoio e sul campo di gioco e visione del match dallo Sky Box Jeep.