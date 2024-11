Jeep svela la Wrangler 4xe Willys '41 Special Edition 2025

La Jeep Wrangler 4xe Willys '41 Special Edition del 2025 è molto più di un semplice veicolo: è una celebrazione vivente dell’iconica eredità Jeep, un tributo alla Willys MB,

la leggenda fuoristrada che ha lasciato il segno nella storia. Questo nuovo modello coniuga il DNA storico del marchio con le tecnologie avanzate del futuro, incarnando lo spirito di innovazione che ha reso Jeep un simbolo globale di avventura e robustezza.

Omaggio alla storia: design e dettagli ispirati alla Willys MB



Il modello Wrangler 4xe Willys '41 riprende lo spirito della Willys MB degli anni '40 con un’estetica che richiama direttamente le origini militari del marchio. La carrozzeria presenta un esclusivo colore verde oliva, un chiaro richiamo ai veicoli dell’esercito statunitense della Seconda Guerra Mondiale. Le decalcomanie WILLYS/4XE sul cofano, rifinite in Drab Blue, replicano con autentica precisione gli stencil originali usati dall’esercito.

A completare il look esterno, troviamo cerchi in alluminio da 17 pollici nella stessa tonalità verde oliva, avvolti da robusti pneumatici da 33 pollici, ideali per affrontare qualsiasi terreno. Ulteriori dettagli, come i paraurti in acciaio e le decalcomanie ispirate al design militare, consolidano il legame visivo con il passato e rendono questo modello unico nel suo genere.

Interni: eleganza vintage e funzionalità moderna



All’interno, il Wrangler 4xe Willys '41 offre un’esperienza che combina comfort e tradizione. I sedili in tessuto marrone chiaro Heritage si abbinano perfettamente all’inserto per cruscotto in tessuto oliva, mentre il medaglione del cambio '41 rappresenta un ulteriore omaggio storico. I tetti disponibili includono un hardtop in tinta carrozzeria, un soft-top marrone chiaro e il pratico tetto Sky One-Touch, che offre libertà e versatilità.

Le caratteristiche standard, come il bloccaggio del differenziale posteriore e il freno a mano, garantiscono un controllo ottimale in ogni situazione. Il tutto è pensato per offrire ai guidatori una combinazione unica di comfort e capacità fuoristrada.

Un propulsore ibrido per il futuro del fuoristrada



Sotto il cofano, la Jeep Wrangler 4xe Willys '41 rappresenta l’evoluzione tecnica di 80 anni di innovazione. Questo modello è equipaggiato con un sistema ibrido plug-in che combina un motore turbo a benzina da 2,0 litri, due motori elettrici e un pacco batteria ad alta tensione.

Il risultato? Un’efficienza di 49 MPGe, un’autonomia completamente elettrica di 21 miglia e la capacità di affrontare ogni avventura senza compromessi. Il sistema 4xe dimostra come Jeep stia trasformando il tradizionale 4x4 in un’esperienza più sostenibile, mantenendo inalterate le sue celebri capacità off-road.

Un’edizione speciale per gli appassionati



Il Wrangler 4xe Willys '41 sarà disponibile con un prezzo di partenza di 59.930 dollari (escluse le tasse di destinazione), e gli ordini sono già aperti. Questo modello speciale sarà nei concessionari Jeep prima della fine del 2025, accanto al resto della gamma Wrangler.

Jeep: una leggenda americana dal 1940



La storia della Jeep inizia nel 1940, quando l’esercito statunitense lanciò una richiesta per un veicolo da ricognizione leggero e versatile. Tra le aziende che risposero alla chiamata, Willys-Overland si distinse con il suo modello Quad, poi evolutosi nella Willys MB. Questo veicolo, conosciuto semplicemente come Jeep, divenne il simbolo della mobilità militare durante la Seconda Guerra Mondiale e conquistò un posto speciale nel cuore degli americani.

Dal 1941 al 1945, furono prodotti circa 360.000 veicoli Willys MB presso lo stabilimento di Toledo, Ohio. Fedele come un cane e forte come un mulo, come lo definì il giornalista Ernie Pyle, la Willys MB incarnava tutto ciò che un veicolo militare doveva essere: affidabile, robusto e pronto a tutto.

Dopo la guerra, Willys-Overland iniziò a produrre la Jeep per uso civile, dando vita alla prima versione del CJ (Civilian Jeep). Oggi, a distanza di oltre 80 anni, la Jeep Wrangler 4xe Willys '41 rende omaggio a quel glorioso passato, dimostrando come il marchio continui a innovare senza dimenticare le proprie radici.

Con la Wrangler 4xe Willys '41, Jeep non celebra solo la sua storia, ma la utilizza come ispirazione per costruire il futuro. Questo modello speciale è un tributo al passato che spinge i confini dell’innovazione, dimostrando che il marchio Jeep rimane un simbolo di avventura, libertà e capacità senza rivali.