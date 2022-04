Jeep Web Week: tutti i vantaggi per chi compa on line

Il marchio di SUV leader in termini di prestazioni off-road prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna del “Zero Emission Freedom” (“Libertà a zero emissioni”) per guidare la transizione energetica.

In Italia, Jeep è leader nel mercato dei veicoli a basse emissioni, LEV, che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid: nel 2021 ha chiuso il full year con una quota dell’11,2% tra tutti i modelli ricaricabili. La leadership prosegue nell’anno in corso, confermata dai primati ottenuti a gennaio, febbraio e marzo. Nel dettaglio, a marzo in Italia la gamma di SUV 4xe Jeep è stata la più venduta tra i modelli “alla spina” di ogni marca e segmento con una quota del 15,8%. Questo successo, dunque, porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade e Compass 4xe e dell’icona Wrangler 4xe: Jeep Renegade 4xe è la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento, e Jeep Compass 4xe è il modello LEV più venduto nel suo segmento e in assoluto.

Ma l’impegno di Jeep verso la transizione energetica non riguarda solo il meglio di una tecnologia capace di coniugare la proverbiale capability off road del brand con maggiore efficienza e sostenibilità: contempla anche servizi e prodotti specifici capaci di intercettare le nuove esigenze della mobilità evoluta. Tra le priorità del brand, la qualità in tutto il processo di vendita e post vendita, con il cliente sempre al centro. Questo approccio alimenta il grande impegno e la profonda convinzione verso il commercio elettronico, attraverso una piattaforma digitale che condensa il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale. Questa integrazione crea ulteriori punti di contatto con i clienti e consente di intercettare e soddisfare le nuove esigenze di mobilità.

Sino al 18 aprile, per premiare i clienti più connessi e più reattivi, Jeep ha sviluppato una promozione esclusiva dedicata al selling on line che riguarda un lotto limitato di vetture: chiunque acquisterà il proprio SUV Jeep comodamente da casa collegandosi al sito jeep-official.it avrà in omaggio la vernice, metallizzata o pastello, inclusa nel prezzo, sia su Compass sia su Renegade.