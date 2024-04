Jeep Wrangler MY 2024 : torna il colore Tuscadero

Il 4 aprile non è una data qualunque per gli appassionati della Jeep: segna il ritorno del celebrato Jeep 4x4 Day, un evento atteso con trepidazione da tutti i fan del marchio.

Ma il 2024 ha qualcosa di ancora più speciale da offrire, il rilancio di un colore che ha fatto la storia: il Tuscadero. Questa tonalità di magenta profonda e intensa, che ha già catturato l'attenzione di oltre 30.000 clienti al suo debutto nel 2021, torna a grande richiesta sulla nuova edizione del SUV più iconico e dalle potenzialità off-road più spiccate: la Jeep Wrangler.

Bill Peffer, Senior Vice President e Head of Jeep Brand – North America, esprime la sua soddisfazione per il ritorno di questa tonalità tanto amata: “Cerchiamo sempre di offrire ciò che i clienti ci chiedono, e siamo estremamente felici di riproporre la tanto desiderata tonalità Tuscadero su Jeep Wrangler per celebrare l’edizione 2024 del 4x4 Day.”

Tuscadero si unisce a una gamma di colori vivaci e in edizione limitata che Jeep ha offerto negli anni, inclusi Gobi, Gecko, Chief, e Nacho, contribuendo a rendere ogni veicolo unico. La Jeep Wrangler 2024, con le sue nove livree accattivanti, offre un livello di personalizzazione e fascino che pochi altri SUV possono eguagliare.

Ma non è solo il colore a rendere speciale la Jeep Wrangler 2024. Questo veicolo continua a stupire con le sue capacità off-road leggendarie, frutto di oltre ottant’anni di esperienza nel design di veicoli 4x4. L'edizione 2024 presenta una serie di aggiornamenti, tra cui una griglia anteriore rinnovata, un nuovo design dei cerchi e un'antenna stealth integrata nel parabrezza anteriore. Gli interni sono altrettanto impressionanti, con sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente, il sistema Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina di serie.

Sul fronte della sicurezza, la Jeep Wrangler 2024 introduce nuovi sistemi ADAS, tra cui il Lane Departure Warning, il Drowsy Driver Detection e il Traffic Sign Information con Intelligent Speed Alert. Inoltre, il sistema di propulsione plug-in hybrid 4xe offre la possibilità di percorrere fino a 55 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, confermando l'impegno di Jeep verso soluzioni sostenibili senza compromettere le prestazioni.

Il Jeep 4x4 Day è più di una semplice celebrazione: è un tributo alla libertà, all'avventura, alla passione e all'autenticità che caratterizzano il marchio Jeep e i suoi appassionati. Con il ritorno del colore Tuscadero e l'introduzione di nuove caratteristiche tecniche e di design, la Jeep Wrangler 2024 si conferma come il SUV ideale per chi non vuole rinunciare a esprimere la propria individualità, anche nelle condizioni di guida più estreme.