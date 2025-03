José Muñoz di Hyundai nominato “Person of the Year 2025” da MotorTrend

José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, è stato nominato “Person of the Year 2025” dalla prestigiosa rivista MotorTrend, che lo ha inoltre collocato al primo posto della sua autorevole "Power List" annuale.

Questo riconoscimento celebra Muñoz per aver portato Hyundai a risultati storici in termini di vendite, quote di mercato, profitti e prestigio, trasformando il gruppo coreano in una forza globale nel settore automotive.

Secondo MotorTrend, Muñoz ha fatto la storia diventando il primo dirigente non coreano a guidare Hyundai e Genesis, contribuendo significativamente alla rapida crescita e al successo dei due brand, specialmente nel mercato nordamericano. La rivista ha sottolineato come Muñoz abbia spinto Hyundai verso continui record finanziari e di immagine, posizionando l’azienda ai vertici mondiali e facendola diventare la terza casa automobilistica globale.

Muñoz ha accolto il premio con gratitudine, attribuendo il risultato alla visione strategica del presidente esecutivo Euisun Chung, al lavoro straordinario del team Hyundai e dei concessionari partner, nonché alla fiducia dei clienti. "È un grande momento per far parte di Hyundai", ha dichiarato Muñoz, sottolineando l’importanza di operare in un settore competitivo, in continua evoluzione e orientato al futuro.

MotorTrend ha evidenziato che Hyundai, inizialmente riconosciuta per il valore e l’accessibilità dei suoi veicoli, ha saputo evolversi rapidamente in termini di qualità, tecnologia e prestigio. Prova di questo salto qualitativo sono i riconoscimenti ottenuti recentemente, tra cui il titolo di SUV dell’anno conferito al Genesis GV70 nel 2022 e alla Hyundai IONIQ 5 nel 2023.

La leadership di Muñoz si è caratterizzata per investimenti strategici nella mobilità sostenibile e nella tecnologia avanzata. Un esempio è l’ambiziosa espansione produttiva negli Stati Uniti, dove Hyundai Motor Group ha recentemente annunciato investimenti per oltre 12,6 miliardi di dollari, inclusi nuovi stabilimenti produttivi e impianti per batterie in Georgia, oltre all'ampliamento delle strutture già esistenti in Alabama, Michigan e California. Complessivamente, Hyundai ha investito oltre 20,5 miliardi di dollari negli USA, generando direttamente e indirettamente oltre 570.000 posti di lavoro.

La carriera internazionale di Muñoz, iniziata nel settore dell’ingegneria nucleare e aerospaziale, lo ha visto ricoprire ruoli dirigenziali in importanti aziende automotive come Daewoo, Toyota e Nissan, prima di approdare a Hyundai nel 2019. Nel 2022, è entrato nel Consiglio di Amministrazione di Hyundai Motor Company, con responsabilità ampliate in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico.

Muñoz ha sempre posto particolare attenzione alla visione di Hyundai: "Progress for Humanity", una filosofia orientata verso soluzioni innovative e sostenibili come città intelligenti, mobilità elettrica e idrogeno, guida autonoma, robotica e intelligenza artificiale. Questi valori e questa strategia visionaria sono considerati centrali per la crescita e il successo raggiunti sotto la sua leadership.

Questo prestigioso riconoscimento da parte di MotorTrend rafforza ulteriormente la reputazione di Hyundai e la posizione di José Muñoz come leader visionario e strategico, in grado di guidare il gruppo verso un futuro sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzato.