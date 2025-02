José Muñoz incontra gli ingegneri Hyundai al Namyang R&D Center: strategia, innovazione e futuro della mobilità

Il Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, José Muñoz, ha tenuto il suo primo incontro con i collaboratori presso il Namyang R&D Center

, segnando un momento chiave nel suo percorso alla guida del brand coreano. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 800 dipendenti e la trasmissione in live streaming a livello globale, ha offerto un’occasione per ribadire la strategia di Hyundai e il ruolo centrale dell’innovazione nel posizionamento dell’azienda tra i leader della mobilità.

Un impegno per la qualità e il cliente al centro

Durante il suo intervento, Muñoz ha sottolineato il valore della comunicazione diretta con gli ingegneri, affermando che “parlano la stessa lingua dei dati e delle statistiche”. Il CEO ha ribadito il suo impegno per una gestione orientata al cliente e alla qualità, elementi fondamentali per garantire un successo sostenibile in un mercato automobilistico in continua evoluzione.

“Da ingegnere, non vedevo l’ora di trascorrere del tempo con lo straordinario team di Namyang. Tendo a sfidare gli ingegneri perché ho alte aspettative per le persone a cui tengo, proprio come se fossero la mia famiglia”, ha dichiarato Muñoz.

Hyundai e il futuro della mobilità: elettrificazione e guida autonoma

Uno dei temi centrali affrontati dal CEO è stato il futuro della mobilità, con particolare attenzione alla transizione energetica e alla guida autonoma. Muñoz ha ribadito che Hyundai continuerà a investire in diverse soluzioni di propulsione, mantenendo un approccio flessibile per rispondere alla domanda del mercato:

“Continuiamo a guidare la transizione. Capiamo che il nostro lavoro si basa sulla domanda dei consumatori, ed è per questo che continuiamo a investire in veicoli elettrici ibridi, veicoli elettrici a lunga autonomia (EREV), veicoli a celle a combustibile a idrogeno e veicoli a combustione interna.”

Anche la guida autonoma è stata un argomento chiave della discussione, con Muñoz che ha sottolineato il grande potenziale di questa tecnologia per aumentare la sicurezza e migliorare l’esperienza di guida. Hyundai, grazie alla divisione Advanced Vehicle Platform, sta portando avanti sviluppi strategici per consolidare la propria posizione in questo settore.

Namyang R&D Center: il cuore dell’innovazione Hyundai

Il Namyang R&D Center, che nel 2024 celebra il suo 30° anniversario, rappresenta un pilastro fondamentale per la strategia globale di Hyundai. Con un’estensione di 3,47 milioni di metri quadrati, il centro ospita un’ampia gamma di attività di ricerca e sviluppo, dalla progettazione e ingegneria ai test avanzati dei veicoli.

Muñoz ha elogiato il lavoro svolto dal team di Namyang, sottolineando il ruolo chiave del centro nello sviluppo di veicoli innovativi, sicuri e tecnologicamente avanzati.

“Namyang, il nostro centro globale di R&D, ha un record straordinario nel fornire veicoli dal design distintivo, di alta qualità e focalizzati sulla sicurezza. Questo è dimostrato dall’aumento delle vendite, della quota di mercato e della redditività di Hyundai nel mondo.”

Un evento all’insegna della condivisione e del dialogo

Uno degli aspetti più apprezzati dell’incontro è stata la sessione di domande e risposte aperta, che ha permesso ai dipendenti di interagire direttamente con i vertici aziendali. Le domande hanno toccato vari aspetti del business, dalla strategia per i veicoli elettrici alla crescita della rete globale di Hyundai.

Concludendo l’evento, José Muñoz ha esortato tutti i collaboratori Hyundai a mantenere un approccio umile, determinato e sempre orientato al cliente: “Sono qui per servire voi, con l’obiettivo di servire insieme i nostri clienti.”