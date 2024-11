Kalle Rovanpera trionfa alla 4^ Fiorio Cup, Crugnola cede il titolo per 15 secondi Occhiello:

Conclusa la 4^ edizione della Fiorio Cup – Trofeo Masseria Camarda, il grande rally ha decretato il suo vincitore:

il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera, che ha superato l'italiano Andrea Crugnola con un margine di 15 secondi, in un evento che ha richiamato migliaia di appassionati tra la fan zone e le caratteristiche muretti in pietra della Masseria Camarda, nel cuore della Puglia.

Dopo l’entusiasmo del pubblico in Piazza Plebiscito nella serata di sabato, la gara ha visto i sei piloti scendere in pista domenica mattina, pronti a sfidarsi al volante di Toyota Yaris e Skoda Fabia Rally2 fornite dalla Delta Rally e gommate Pirelli, perfette per il tracciato sterrato ricavato nella storica residenza della famiglia Fiorio. L'organizzazione, a cura della Rally University di Alex Fiorio e Alex Bruschetta, ha messo a confronto piloti di grande calibro come Rovanpera e Crugnola, affiancati dalle campionesse Tamara Molinaro e Burcu Cetinkaya, e dai veterani Andrea Aghini e Harri Toivonen.

La competizione si è sviluppata su quattro prove speciali, in cui i partecipanti hanno potuto scartare il peggior tempo. Crugnola, vincitore delle prime tre edizioni, ha iniziato con determinazione ma ha pagato un errore nella seconda prova che ha permesso a Rovanpera di prendere il comando. Il colpo di scena è arrivato nella prova del pomeriggio, quando Crugnola ha accumulato una penalità di 10 secondi per aver toccato un paletto, portando il vantaggio di Rovanpera a 12 secondi, un distacco che si è poi consolidato nella quarta e ultima prova, disputata in notturna.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Kalle Rovanpera: “Mi sono divertito, anche se non è stato facile, perché Crugnola ha dato tutto fin dall'inizio. Ho passato tre giorni piacevoli e ho conosciuto pilastri di questo sport come Cesare Fiorio. Corro per passione e spero di poter tornare. È fantastico vedere persone animate dalla mia stessa passione”.

Andrea Crugnola: “Ho dato tutto, sapevo che sarebbe stata una sfida impegnativa. La prima prova mi ha dato fiducia, forse poi ho esagerato. Ho vinto nelle prime tre edizioni, tutti i record sono fatti per essere battuti. Essere battuto dal campione del mondo non è certo un disonore”.

Andrea Aghini: “Noi della vecchia guardia siamo leoni, queste gare ci danno una carica speciale. Ho dato il massimo… ma gli anni passano per tutti”.

Tamara Molinaro: “Ho affrontato ogni prova con determinazione e sono soddisfatta del mio risultato. Mi dico brava da sola per la costanza”.

Cesare Fiorio: “Bravi tutti. Rovanpera è un top driver e ha una grande carriera davanti. È un vero Flying Finn, alla pari dei grandi campioni come Vatanen, Mikkola e Alen”.

Angelo Sticchi Damiani: “Una grande manifestazione che diffonde l’immagine dei rally, tra le specialità più seguite al mondo. Questa formula sperimentale potrebbe essere replicata in altre sedi”.

La 4^ Fiorio Cup si conferma un appuntamento unico nel panorama rally italiano, capace di richiamare l'attenzione degli appassionati e di offrire emozioni e spettacolo in un formato sempre più competitivo.

Le Prove Speciali:

Masseria Camarda 1(km3,990):

Rovanpera 4’18”22;Crugnola 4’18”90 Aghini 4’27”60 ;Molinaro 4’27”70 ; Cetinkaya 4’41”13; Toivonen 4’51”13

Masseria Camarda 2 (km.3,990) :

Rovanpera 4’12”88 ; Crugnola 4’15”17; Molinaro 4’24”07; Cetinkaya 4’25”30; Aghini 4’33”01; 4’35”52

Trullo Camarda 1(km.4,150):

Rovanpera 4’12”39; Crugnola 4’20”98; Molinaro 4’23”43; Toivonen 4’25”01; Cetinkaya 4’25”52; Aghini 4’29”67

Trullo Camarda 2 (km.4,150):

Rovanpera 4’06”23; Crugnola 4’10”33; Molinaro 4'18”54; Cetinkaya 4'18”54; Aghini 4’17”09; Toivonen 4’18”54

CLASSIFICA FINALE (con scarto del tempo peggiore):

Kalle – Tiina Rovanpera 12’31”50

Crugnola - Ometto 12’46”48

Molinaro – Granai 13’06”04

Cetinkaya – Ometto 13’09”07

Aghini – Cerrai 13’14”51

Toivonen – Cedric 13’19”07