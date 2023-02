Key Young Choi è il nuovo presidente di Kia Italia

Kia Italia ha un nuovo Presidente e CEO, Mr. Key Young Choi.

Cinquant’anni, sposato, con una figlia, Mr. Choi si è laureato in Corea con un MBA e da 22 anni è presente in Kia, avendo occupato diversi ruoli in Corea, UAE, Egitto, Russia e Svezia.

Il board di Kia Italia vede quindi da oggi Key Young Choi Presidente e CEO, Giuseppe Bitti Managing Director e COO e Yongjin Park CFO.

Il mercato italiano per Kia è sempre più strategico in ottica dei risultati commerciali ottenuti ma anche dal posizionamento dei prodotti e del brand in totale sintonia con il Plan S.

La crescita della quota di mercato arrivata al 3,29% nel 2022 rispetto al 3,01% del 2021, è un indicatore importante non solo del consolidamento attuale, ma anche delle potenzialità del brand, grazie al lancio di nuovi modelli come new Niro e di quelli futuri come il SUV 100% elettrico EV9, che sarà uno dei modelli di riferimento nella sua categoria.