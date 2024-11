Kia EV3: Il SUV elettrico compatto che ridefinisce il segmento in Europa

La Kia EV3, presentata ufficialmente in Europa, rappresenta un’evoluzione nel panorama dei SUV elettrici compatti, con un’autonomia che arriva fino a 605 km

e un design pensato per rispondere alle esigenze degli automobilisti europei. Costruita sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), la piattaforma avanzata di Kia, EV3 vuole stabilire nuovi standard per efficienza, comfort e connettività.

Design moderno e funzionale

Con la sua linea compatta e dinamica, Kia EV3 riflette la filosofia di design “Opposites United,” bilanciando elementi naturali e moderni. L’aerodinamica avanzata, con un coefficiente di resistenza all’aria di appena 0,263, riduce il consumo energetico e aumenta l’autonomia, grazie a soluzioni come i flap attivi e i nuovi sottoporta laterali che migliorano il flusso d’aria. L’estetica è completata da dettagli unici come le luci posteriori scolpite e i cerchi ridisegnati, conferendo alla vettura un look distintivo e raffinato.

Interni: comfort e spazio ottimizzati

All’interno, EV3 offre un ambiente spazioso e accogliente, che ricorda un salotto. Il cruscotto minimalista integra un triplo display panoramico, con due touchscreen da 12,3 pollici e un display da 5,3 pollici per il controllo del clima, garantendo al conducente e ai passeggeri un accesso immediato a tutte le funzioni. I sedili sono progettati per un comfort superiore, con un’ergonomia che ottimizza lo spazio per le gambe e la ventilazione. Gli interni sono arricchiti da tavolini scorrevoli, illuminazione d’atmosfera e materiali riciclati che rispettano i criteri di sostenibilità di Kia.

Motorizzazione e autonomia: potenza e flessibilità per ogni esigenza

La Kia EV3 è disponibile in diverse varianti, con una batteria da 58,3 kWh o da 81,4 kWh. L’autonomia può arrivare fino a 605 km in ciclo WLTP e raggiungere addirittura 773 km in ambito urbano, grazie alla tecnologia i-Pedal e al sistema di frenata rigenerativa avanzato. La versione da 58,3 kWh parte da 35.950 euro, mentre le opzioni con batteria più grande, come la GT-Line Plus, arrivano a 48.250 euro, offrendo un’ampia scelta in termini di autonomia e prestazioni.

Tecnologia di bordo avanzata

Equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida come l’Highway Driving Assist 2 e lo Smart Cruise Control 2, EV3 garantisce sicurezza e comfort in ogni situazione. La ricarica rapida da 400 V permette di passare dal 10% all’80% in soli 29 minuti (per la batteria da 58,3 kWh), supportando al contempo la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni. Gli aggiornamenti over-the-air, il sistema Kia In-Car Payment e l’assistente AI con ChatGPT integrato completano un’esperienza di guida connessa e intuitiva.

Kia EV3 si presenta quindi come il SUV elettrico compatto perfetto per chi cerca una mobilità sostenibile, senza rinunciare a comfort e tecnologia.