Kia: i veicoli elettrificati rappresentano il 40,9% delle vendite in Europa

Nel mese di settembre 2023, Kia ha venduto 56.919 unità in Europa, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,

secondo i dati diffusi dall'Associazione Europea dei Produttori di Automobili (ACEA*). Questo dato si inserisce in un contesto di mercato europeo più ampio, che ha visto il mercato automobilistico complessivo in Europa crescere del 9,2% nel mese di settembre. La quota di mercato di Kia è rimasta forte, pari al 4,9%.

Finora, nel 2023, Kia ha venduto un totale di 447.879 unità, con un aumento del 5% rispetto alle vendite dell'anno precedente nel 2022.

"La forte performance di vendita dell'ultimo mese non riflette solo la ripresa del mercato automobilistico europeo, ma dimostra la qualità e la versatilità dei prodotti Kia e la loro popolarità in Europa", ha dichiarato Won-Jeong Jeong, Presidente di Kia Europe. "Dalla costante popolarità dello Sportage alle offerte di mobilità elettrica della Niro, fino al nostro modello di punta BEV EV6 e all'imminente EV9, Kia offre una soluzione differente per ogni stile di vita".

Il nuovo Sportage è rimasto il modello più venduto, con 17.103 unità vendute nel settembre 2023. La famiglia Ceed ha venduto 12.949 unità e la Niro si è classificata terza con 8.277 unità vendute.

I veicoli elettrificati, che comprendono ibridi, ibridi plug-in e veicoli elettrici a batteria, hanno rappresentato 23.301 unità, il 40,9% delle vendite totali (+9,8 punti percentuali rispetto a settembre 2022), un numero record che si prevede aumenterà ulteriormente con l'aumento della produzione di Kia EV9.

*Fonte: ACEA - per UE + EFTA + Regno Unito