Kia Italia inaugura la nuova sede a Pharo Milano: simbolo di innovazione, sostenibilità e benessere per i dipendenti

Kia Italia ha ufficialmente trasferito la sua sede nella città di Milano, presso il prestigioso edificio Pharo in via Gattamelata 34, a partire dal 1° ottobre 2024.

L’edificio, strategicamente posizionato tra i moderni quartieri di Citylife e Portello, è stato scelto per rappresentare i nuovi valori del brand, che punta sempre di più su innovazione, condivisione e sostenibilità.

Pharo è un edificio all’avanguardia sotto il profilo architettonico e ingegneristico, progettato seguendo i principi della sostenibilità energetica e idrica. Grazie a un rigoroso approccio di efficienza, riduzione delle emissioni di CO2 e qualità ecologica degli spazi interni, la struttura ha ottenuto la prestigiosa certificazione LEED Platinum, un riconoscimento riservato agli edifici più virtuosi dal punto di vista ambientale. Questo lo rende non solo un punto di riferimento tecnologico, ma anche un modello di sostenibilità per tutto il comparto aziendale.

La nuova sede di Kia Italia non è solo un ambiente di lavoro funzionale e moderno, ma anche uno spazio pensato per il benessere dei dipendenti. Gli uffici sono dotati di tecnologie innovative e spazi integrati che favoriscono la collaborazione e il relax, rispecchiando i valori aziendali di condivisione e benessere. Oltre agli uffici, Pharo ospita aree informali di confronto, sale di rappresentanza e spazi destinati al relax, per incentivare la creatività e il lavoro di squadra.

Giuseppe Bitti, Presidente & CEO di Kia Italia, ha commentato così la nuova apertura: “Siamo felici che la nuova sede della nostra azienda si collochi proprio a Pharo: un luogo che rappresenta innovazione, condivisione e sostenibilità. Il benessere dei nostri collaboratori è una priorità, e i nuovi uffici garantiranno loro spazi e tecnologie all’avanguardia dove lavorare in sintonia con alti standard di sostenibilità.”

L’ubicazione della nuova sede si rivela un ulteriore vantaggio per i dipendenti e i visitatori, essendo immersa in un ecosistema ricco di servizi, con ottimi collegamenti urbani, spazi verdi e centri commerciali. Pharo rappresenta, infatti, una delle zone più vivaci di Milano, diventando il simbolo della crescita e dell'evoluzione del brand Kia nel contesto italiano.

Con questa mossa strategica, Kia Italia consolida il proprio impegno verso la sostenibilità e il benessere dei propri collaboratori, confermandosi un player dinamico e innovativo nel panorama automobilistico