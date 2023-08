Kia Italia insieme a Expo per lo Sport 2023: promuovere i valori sportivi !

Kia Italia supporta Expo per lo Sport 2023, iniziativa nata con Expo 2015 per raccontare l’amore per lo sport alle nuove generazioni.

L’8, 9 e 10 settembre sarà allestito un campo da mini-tennis in Piazza Cannone a Milano per una serie di attività incentrate sul mondo del tennis, supportate da Kia Italia e da tre concessionarie milanesi: Autotorino, Clerici Auto e Lario MiAuto.

Expo per lo Sport, giunto alla nona edizione, offre a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, dalle 10:00 alle 19:00 in modo diffuso in Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei. Per i ragazzi sarà possibile partecipare alla Summer School, un centro estivo gratuito in programma dal 4 all'8 settembre attivo in diversi luoghi della città.

Venerdì 8 settembre sarà il Kia Special Day. L’area sportiva Kia sarà dedicata ai ragazzi della Summer School di Expo per lo Sport 2023, con la supervisione di istruttori FITP certificati. Sabato 9 e domenica 10 settembre l’aerea sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00. Sarà anche l’occasione per i partecipanti di ammirare e toccare con mano il crossover 100% elettrico Kia EV6 GT, l'auto di serie più potente di Kia con i suoi 430kW (585 CV). L'EV6 GT è un esempio dell'abilità di Kia nel campo della mobilità elettrica e mira a cambiare il modo in cui le vetture full electric vengono viste. Un crossover tecnologico, dal design innovativo e ad alte prestazioni, che offre un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

L’evento principale di Expo per lo Sport 2023 sarà anticipato da “Piazze aperte”, dal 4 al 6 settembre. I tre dealer milanesi saranno al fianco di Kia Italia per diffondere i valori e la cultura dello sport e per permettere agli interessati di avvicinarsi alle soluzioni di mobilità sostenibile di Kia.

Il 4 settembre presso Sala Appiani Arena Civica, Milano alle 17:00 si terrà il convegno “Sport e diversità, equità, inclusione”, dove Kia Italia interverrà per approfondire i concetti di sostenibilità e sport.

È possibile prendere visione del programma completo e iscriversi alle attività previste da Expo per lo Sport 2023 sul sito ufficiale www.expoperlosport.it.