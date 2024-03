Kia K4: rivoluzione nel design delle berline compatte

La Kia Corporation ha ufficialmente svelato il design esterno ed interno della nuova generazione della berlina compatta K4,

segnando un punto di svolta audace e innovativo nel settore. L'introduzione di questo modello rappresenta non solo un salto qualitativo in termini di estetica e tecnologia ma anche una testimonianza dell'impegno del brand verso l'innovazione continua e lo sviluppo di soluzioni di mobilità stimolanti.

Filosofia di Design "Opposites United": un approccio audace e innovativo

Il design della K4 è fortemente influenzato dalla filosofia "Opposites United" di Kia, in particolare dal pilastro "Power to Progress". Questa visione ha portato alla creazione di un veicolo che esprime determinazione, audacia ed eleganza attraverso ogni linea, angolo e dettaglio. Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, ha sottolineato come ogni elemento del K4 sia frutto di un meticoloso processo di progettazione, volto a riflettere l'armonia tra tecnologia avanzata e design pulito ed elaborato.

Esterni: dinamismo progressivo e personalità unica

La K4 si distingue nel panorama delle berline compatte grazie a un design esterno che riflette energia, forza e ambizione. La tecnica "Twist Logic", con la sua alternanza di forme quadrate e flussi di luce armonici, dona al veicolo un aspetto dinamico e innovativo. Il design fastback e i fari verticali enfatizzano ulteriormente l'impressione di audacia e progresso caratteristica di Kia.

Interni: un abitacolo rivoluzionario che unisce comfort e tecnologia

All'interno, la K4 sorprende con un design che sfida le convenzioni. L'abitacolo, diviso in una zona dedicata al conducente e una riservata ai passeggeri, offre un ambiente sofisticato e confortevole, arricchito da materiali di qualità e un'illuminazione interna variabile. La console centrale, minimale e funzionale, e i sedili, disponibili in una gamma di colori e materiali selezionati, sono solo alcuni degli elementi che evidenziano l'attenzione di Kia per il dettaglio e il benessere a bordo.

Un evento globale da non perdere

La première globale della Kia K4 è attesa con grande anticipazione e si terrà il 27 marzo 2024 al New York International Auto Show. Questo evento rappresenterà un'occasione unica per scoprire da vicino i nuovi standard di design, innovazione e piacere di guida che la K4 porterà nel segmento delle berline compatte. Kia invita appassionati e curiosi a partecipare alla trasmissione in diretta dell'evento, disponibile sul sito ufficiale worldwide.kia.com, per condividere l'emozione di questa rivoluzionaria novità.