Kia Motors Italy: si riorganizza

Kia Motors Company Italy ha effettuato una riorganizzazione interna con l’obiettivo di preparare l’azienda al prossimo futuro ottimizzando i processi di business.

Entrando nel particolare: Nicola Marsala ha assunto il ruolo di “Sales and Product Director”,

Alfonso Tallarico ricoprirà invece la carica di “Aftersales & Mobility Solutions Director”, mentre Giorgio Speziali sarà il nuovo “Dealer Network Development Director”.

Per quanto riguarda invece l’area marketing, Giuseppe Mazzara, già Marketing Communication and PR Director, implementerà nel suo team anche le funzioni di CRM. Infine, in merito al team PR, facente sempre parte della divisione marketing, Francesco Cremonesi ricoprirà il ruolo “PR Assistant Manager” al quale riporterà Cristina Nichifor in veste di “PR Specialist”.

Nicola Marsala, Alfonso Tallarico, Giorgio Speziali e Giuseppe Mazzara continueranno a riportare a Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy.