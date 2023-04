Kia Niro PHEV si aggiudica il prestigioso Red Dot Award

Kia Niro Plug-in Hybrid ha conquistato il Red Dot Design Award nella categoria "Product Design".

L' importante premio rappresenta un’ulteriore conferma dell'impegno e della volontà di Kia di progettare veicoli innovativi e di grande qualità che sappiano rispondere alle esigenze degli utenti, rimanendo all'avanguardia nel design,.

Kia Niro Plug-in Hybrid si caratterizza per un design emozionale ma al tempo stesso razionale, risultato dell’applicazione dei principi della filosofia "Opposites United", in particolare del pilastro “Joy for Reason”, per veicoli che siano di ispirazione per il movimento. Gli elementi stilistici inediti e fortemente caratterizzanti sono stati ideati proprio per enfatizzare il concetto di movimento a partire dalle luci di marcia diurna (DRL) “Heartbeat” dal profilo angolare per un aspetto contemporaneo, al caratteristico montante Aero C, fino alla piastra protettiva con il rivestimento dedicato per sottolineare le caratteristiche di CUV (Crossover Utility Vehicle) elettrificato solido e robusto, pronto per qualsiasi situazione. L'ultima evoluzione della caratteristica Tiger Face, che spicca alla vista frontale, completa il design distintivo Kia.