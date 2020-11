KIA Sorento si aggiudica il prestigioso premio Golden Steering Wheel

Kia Sorento si è aggiudicato il prestigioso premio Golden Steering Wheels (Das Goldene Lenkrad) considerato il più importante riconoscimento automobilistico tedesco, assegnato ogni anno dagli autorevoli AUTO BILD e BILD am SONNTAG.

I lettori delle due rinomate pubblicazioni hanno premiato il SUV di punta di Kia, giunto alla quarta generazione, nel round finale della categoria "Grandi SUV"; il nuovo modello elettrificato ha conquistato anche la giuria di 18 esperti. Nella fase conclusiva delle votazioni, i veicoli sono stati messi alla prova sul circuito DEKRA di Lausitzring. Il nuovo Kia Sorento ha ottenuto il maggior numero di punti nella sua categoria e si è assicurato la vittoria sulle altre due finaliste, l'Aston Martin DBX e la BMW X6. I risultati dettagliati del test sono pubblicati sul numero 45/2020 di AUTO BILD.

Questo riconoscimento è il secondo consecutivo per Kia, avendo vinto nel 2019 il "Das Goldene Lenkrad" con il crossover compatto XCeed (nella categoria "Migliore auto sotto i 35.000 euro"). Le vendite della quarta generazione di Sorento, basato su una piattaforma Kia completamente inedita, sono iniziate in Italia a Ottobre presentandosi al mercato per la prima volta solo con propulsori ibridi, mentre a inizio 2021 si apriranno le vendite anche per una variante ibrida plug-in.

Tom Drechsler, Head of AUTO BILD e Editor-in-Chief Auto del gruppo BILD, ha commentato la vittoria del nuovo SUV Kia affermando: “Il predecessore era già un punto di riferimento ma il nuovo Sorento alza ulteriormente l’asticella. Ora si guida ancor più agevolmente. Offre molto spazio, dettagli interni intelligenti, controllo vocale, ha tantisssimi sistemi che aumentano la sicurezza: caratteristiche che verranno apprezzate ovunque e da chiunque. Questa non è solo la mia opinione, ma quella dell’intera giuria. Congratulazioni quindi per il meritatissimo Goldenes Lenkrad 2020! "

"Siamo molto orgogliosi di questo premio e di vedere così tanti lettori ed esperti incoronare il nuovo Sorento al vertice della sua categoria, tutto questo ci inorgoglisce", ha affermato Steffen Cost, amministratore delegato di Kia Motors Deutschland. "Il fatto poi di superare due classici marchi premium in finale, evidenzia quanto Kia sia migliorata con la quarta generazione di Sorento, anche nella raffinatezza dei dettagli".

Un premio storico con una giuria di eccellenza

Il "Golden Steering Wheel" è nato nel 1976 e da allora ogni anno premia i migliori prodotti che arrivano sul mercato. Quest'anno sono state prese in considerazione 63 nuove automobili, in otto categorie: city car e supermini, auto compatte, auto medie e di lusso, piccoli SUV, SUV medi, SUV medi ibridi plug-in, SUV di grandi dimensioni e auto sportive. Vengono assegnati anche premi per "Most Beautiful Car", "Innovation of the Year", "Best Car under 25.000 Euro" e "Best Car under 35.000 Euro".

A seguito del sondaggio tra i lettori, le 24 finaliste (tre per categoria di veicolo) vengono analizzate con ulteriori test da parte della giuria. Tra i 18 giurati di quest’anno vi erano l'ex pilota di Formula 1 Hans-Joachim Stuck, l'ex pilota DTM Joachim "Jockel" Winkelhock, il pilota di Formula E Daniel Abt, la presentatrice sportiva automobilistica e star di YouTube Lina van de Mars, il pilota automobilistico Felix von der Laden, il presentatore televisivo Kai Pflaume, nonché redattore capo di AUTO BILD e delle principali riviste automobilistiche britanniche e olandesi, Auto Express e Auto Week.