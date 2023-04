Kia svela la filosofia ‘Opposites United’ alla Milano Design Week 2023

Kia condivide la sua filosofia di design "Opposites United", alla Milano Design Week 2023. Dal 17 al 23 aprile,

al Museo della Permanente di Milano, la mostra illustra il corso del design del brand, attraverso una serie di installazioni artistiche che esaltano il potere dei contrasti e la ricerca di sinergie tra opposti.

L’allestimento artistico, "Opposites United", celebra il pensiero ispiratore del design di Kia, che trae origine dai contrasti presenti in natura e nella società. La mostra si sviluppa in sette sale espositive dove installazioni immersive di media art, per mezzo di video, suoni e sculture, conducono i visitatori in un‘esperienza multisensoriale alla scoperta della concezione del design di Kia, proiettata verso una nuova era di mobilità sostenibile.