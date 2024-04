Kia svela le nuove frontiere del design alla Milano Design Week

Quest'anno, la Milano Design Week si tinge di nuovi colori grazie al progetto "Design Cultural Communication" di Kia, che si svolgerà al Museo della Permanente di Milano dal 15 al 21 aprile.

L'evento è incentrato sulla filosofia di design "Opposites United" di Kia, un concetto che mira a esplorare e a valorizzare gli opposti nel design e nella cultura creativa.

Nel dettaglio, l'edizione 2024 evolve notevolmente rispetto a quella dell'anno scorso, con Kia che abbandona i monologhi sulla propria storia per dare spazio a un dialogo più ampio e partecipativo. Quest'anno, artisti e designer di vari settori hanno l'opportunità di esprimersi attraverso tre diverse tipologie di installazioni: "Personal and Collective", "Tangible and Intangible", "Finite and Infinite", ognuna progettata per stimolare riflessioni e discussioni sul tema degli opposti uniti.

Nell'installazione "Personal and Collective", l'artista Anna Galtarossa presenta "The Spirit of Disco", un'esperienza multisensoriale che spazia dalla realtà materiale a quella aumentata, mentre Riccardo Benassi, con "Daily Dense Dance Desiderio", esplora la tecnologia digitale per riflettere sulle esperienze collettive e sulla trance.

Sissel Tolaas, con la sua opera "whereareWEarewhere", si addentra nell'ambito di "Tangible and Intangible", sfidando i limiti della percezione umana. Utilizzando tecnologie avanzate, Tolaas crea un profumo che rappresenta l'architettura invisibile dei sensi, promettendo di lasciare un'impronta indelebile con il "profumo di Opposites United 2024".

Infine, l'installazione "Finite and Infinite" presenta una collaborazione tra Danilo Grande e Benny Lai, che con "Led Pulse" e "The Dragon Universe" esplorano il dualismo tra Oriente e Occidente, creando un'interazione tra tecnologia e performance artistiche che stimola la riflessione sul rapporto tra individuo e collettività.

Il Design Cultural Communication Project di Kia non è solo un evento espositivo, ma una piattaforma per dialoghi e scambi culturali, che incoraggia i visitatori a superare le convenzioni e ad esplorare un mondo senza limiti immaginari. Con un'attenzione particolare all'innovazione e alla cultura creativa, Kia continua a rafforzare il suo impegno verso un futuro dove design e tecnologia si incontrano armoniosamente.