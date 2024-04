Kia torna a ospitare Opposites United durante la Milano Design Week

Per il secondo anno consecutivo, Kia porta Opposites United alla Milano Design Week,

promettendo un'esplorazione profonda delle dinamiche contemporanee attraverso il tema "Intersections Beyond Boundaries". Questo evento unico si immerge nelle complessità del nostro tempo, offrendo una piattaforma per installazioni artistiche, performance dinamiche e discussioni stimolanti.

L'evento si svolge al Museo della Permanente, un luogo già carico di storia e cultura, che per l'occasione si trasforma in un laboratorio vivente dove arte e tecnologia si incontrano. Tra gli artisti presenti, Anna Galtarossa e Riccardo Benassi propongono opere che dialogano con le nuove tecnologie, mentre Sissel Toolas e LedPulse esplorano l'interazione tra umano e digitale. In particolare, l'installazione di LedPulse si trasforma ogni sera in palcoscenico per performance di artisti di calibro internazionale come Maya Shenfeld e Jim C. Nedd.

I talk quotidiani rappresentano un altro fulcro dell'evento, con la partecipazione di figure di spicco come il filosofo Emanuele Coccia e l'antropologo Andrea Staid, che guideranno dialoghi tra esperti di varie discipline. Questi incontri mirano a esplorare e a sfidare i confini tra arte, design, natura e tecnologia, contribuendo a una comprensione più ricca delle intersezioni culturali.

La musica gioca un ruolo cruciale in Opposites United, con una serie di concerti che vedono la partecipazione di artisti internazionali come Moonchild Sannelly e JASSS, i quali, attraverso i loro diversi background musicali, arricchiscono l'esperienza complessiva e stimolano nuove riflessioni sul ruolo dell'arte come forma di dialogo culturale.

L'evento culmina con un simposio finale che vedrà la partecipazione di tutti i curatori, tra cui Carlo Antonelli e Karim A. Habib di Kia, che discuteranno delle lezioni apprese e delle nuove vie per il futuro del design e della cultura.

Opposites United non è solo un evento, ma un manifesto su come il confronto tra opposti possa generare nuove idee e prospettive, ribadendo l'importanza dell'amicizia e della collaborazione nell'arte e nella cultura. Attraverso questo approccio, Kia non solo enfatizza la sua dedizione al design, ma anche il suo impegno verso una comprensione più profonda delle dinamiche culturali contemporanee.