Kia XCeed e Imagine, trionfano agli iF Awards 2020

L’urban crossover XCeed e la concept “Imagine by Kia” sono state protagoniste agli iF Design Awards. Entrambi i veicoli sono la dimostrazione dell’impegno profuso di Kia nella definizione e sviluppo del design nell’era della mobilità elettrica.

Vincendo il premio nella categoria “Professional concept”, “Imagine by Kia” è la concretizzazione di come il desiderio di saper realizzare modelli elettrici, capaci di appassionare il pubblico, sia assolutamente reale. XCeed invece è stata premiata nella “Product category” in seguito al successo del lancio commerciale sul mercato Europeo nel 2019.

Questo doppio risultato dimostra ancora una volta agli occhi del mondo il livello di avanguardia progettuale e sviluppo del design raggiunto dal costruttore coreano. Kia ha vinto il suo primo iF Award nel 2010 e da allora è stata in grado di creare almeno un veicolo all’anno premiato per il design. Questo si traduce in una serie di riconoscimenti che trova nel numero “20“ la sua serie fortunata: con i premi del 2020, sono 20 in totale gli iF Design Awards di Kia.

Professional Concept, il premio di Imagine by Kia

La concept "Imagine by Kia" è un’autovettura totalmente elettrica a quattro porte che riunisce elementi tipici di un'elegante e atletica berlina familiare, di un veicolo sportivo e di un crossover versatile e spazioso. Progettata intenzionalmente per non rientrare in alcuna delle categorie di veicoli predefinite del settore automobilistico, oltre che per il design avveniristico, è all’avanguardia anche per il suo propulsore di nuova generazione a zero emissioni: i motori elettrici su ciascun asse sono infatti alimentati da un pacco batteria a induzione posto sotto il pianale. La concept "Imagine by Kia" è stata la protagonista del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2019.

Nel 2020 Kia sta spostando ancora di più la sua attenzione dai tradizionali veicoli a motore con combustione interna a quelli alimentati da energia elettrica a emissioni zero. Progettato come punto di partenza per lo sviluppo dell'automobilismo del 21 ° secolo, "Imagine by Kia" reinterpreta ed evolve molti dei motivi di design consolidati del marchio, in un pacchetto progettato per esaltare le sensazioni di guida.

Kia XCeed – un altro premio per la famiglia CEED

Con la vittoria dell'iF "Product" design award, Kia XCeed si afferma come urban crossover (CUV) capace di combinare la praticità di un SUV compatto con il dinamismo e la guidabilità di una hatchback. XCeed è pronta a soddisfare il crescente desiderio degli automobilisti europei di vetture capaci di offrire ampi spazi interni di abitabilità insieme a dimensioni contenute e linee sportiveggianti.

L'auto, come la restante famiglia CEED, è tutta europea, dalla progettazione fino alla produzione. Concepita presso lo studio di design europeo Kia a Francoforte, in Germania, è assemblata nello stabilimento slovacco di Zilina e si rivolge al pubblico del Vecchio Continente. Kia XCeed ha debuttato sul mercato europeo nella seconda metà del 2019, mentre la prima variante elettrificata dell'auto sarà disponibile nella prima metà del 2020 con l'arrivo delle versioni pulg-in e mild hybrid.

Con la premiazione di Xceed, si chiude il corso positivo che ha visto vincitrici tutte le vetture della famiglia CEED nel corso degli anni: indimenticabile la tripletta messa a segno nel 2019 con CEED hatchback, Sportswagon e la shooting brake Proceed.

