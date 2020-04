Kia Xceed si aggiudica il “Product Design” ai Red Dot 2020

Kia XCeed Coupè conquista il premio design Red Dot 2020. L’importante riconoscimento nella categoria "Product Design" fa di XCeed il quarto prodotto della famiglia Ceed a ricevere un premio Red Dot. Da quando Kia ha vinto il suo primo premio nel 2009, il riconoscimento a XCeed porta a 25 il numero totale di premi Red Dot conquistati dal brand coreano.

Karim Habib, Responsabile del Kia Design Center, ha dichiarato: “Kia è fortemente impegnata nel migliorare la qualità e nell’offrire esperienze di prodotto alla clientela sempre più affascinanti e coinvolgenti. Il crossover di Kia XCeed rappresenta questa nuova visione. Sono estremamente orgoglioso che gli sforzi del nostro team siano apprezzati dai clienti di tutto il mondo".

Gregory Guillaume, vicepresidente design Kia Motors Europe, ha curato la progettazione di XCeed e aggiunge: “XCeed ha portato la nostra famiglia di modelli più diffusi in una nuova audace direzione e conservando i tratti distintivi del moderno design Kia. Questo premio Red Dot è il riconoscimento del forte impegno dei nostri designer europei e sono orgoglioso di vedere i loro sforzi premiati in questo modo ".

Questo è il secondo importante premio legato al design per XCeed e l'intera famiglia di modelli Ceed, dopo l’iF Award per il nuovo modello all'inizio del 2020. XCeed ha anche ricevuto il prestigioso "Golden Steering Wheel" (Das Goldene Lenkrad) in Germania nel 2019 e ha vinto il premio Urban Car nel concorso femminile per l'auto dell'anno.

