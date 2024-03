Škoda: record di fatturato nel 2023 e investimenti nella mobilità elettrica

Nel corso del 2023, il Gruppo Škoda Auto ha segnato un importante traguardo finanziario,

registrando un fatturato record di 26,5 miliardi di euro, rappresentando un aumento significativo del 26,2% rispetto all'anno precedente. Questo successo è stato trainato da un notevole aumento dell'utile operativo, che ha visto una crescita del 182,3%, raggiungendo 1,8 miliardi di euro. Inoltre, il ritorno sulle vendite (RoS) è stato migliorato al 6,7%, confermando la solidità finanziaria dell'azienda.

L'azienda ha conseguito questi risultati positivi nonostante un contesto di mercato difficile, caratterizzato da incertezze geopolitiche, aumento dei prezzi delle materie prime e calo del potere d'acquisto. Tuttavia, la Škoda Auto ha continuato ad investire significativamente nella sua trasformazione verso la mobilità elettrica e la digitalizzazione, dimostrando la resilienza del suo modello di business.

Klaus Zellmer CEO Škoda Auto ha sottolineato l'efficacia della strategia aziendale e l'importanza della diversificazione della gamma di modelli, ringraziando i collaboratori, i rivenditori e i partner per il loro contributo al successo dell'azienda. Ha evidenziato inoltre la necessità di continuare a fare investimenti per garantire il futuro dell'azienda in un settore automobilistico in costante evoluzione.

Škoda Auto ha ottenuto risultati eccezionali anche sul fronte delle vendite, consegnando con successo 866.800 veicoli ai clienti, con un aumento del 18,5% rispetto all'anno precedente. Il modello Enyaq ha registrato una crescita particolarmente significativa, diventando uno dei veicoli elettrici più venduti in molti mercati europei.

Inoltre, l'azienda ha continuato a espandere la propria presenza internazionale, entrando nei mercati del Vietnam e del Kazakistan, mentre ha intensificato gli sforzi nella digitalizzazione e nella sostenibilità ambientale. Škoda Auto ha dimostrato il suo impegno verso la sostenibilità attraverso progetti come l'installazione di impianti fotovoltaici e solari nei propri stabilimenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle proprie operazioni.

Škoda ha annunciato piani ambiziosi per il futuro, incluso il lancio di nuovi modelli completamente elettrici come Škoda Epiq, che mira a rendere la mobilità elettrica più accessibile ai consumatori. Con questi investimenti e un solido modello di business, Škoda Auto si posiziona per continuare il suo successo nel settore automobilistico in rapida evoluzione.