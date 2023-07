L’ammiraglia Jeep Grand Cherokee prosegue l’elettrificazione del marchio

L’arrivo in Europa di Grand Cherokee 4xe è un tassello aggiuntivo del percorso di elettrificazione del marchio, ha dichiarato Antonella Bruno, Head of Jeep Brand Europe

Jeep Grand Cherokee 4xe è la versione Plug-In Hybrid del SUV più grande che il marchio americano del Gruppo Stellantis propone per il mercato europeo. Per perpetrare l’opera di elettrificazione di tutta la gamma, Jeep, infatti, offre all’Europa unicamente la versione ibrida ricaricabile, che unisce le storiche doti off-road che hanno contraddistinto negli anni Grand Cherokee all’impegno nella realizzazione della transizione energetica.

Punta di diamante di questo processo è Jeep Avenger 100% elettrica, affiancata da tutta la gamma 4xe Plug-In Hybrid che equipaggia i SUV Made in Italy Renegade e Compass, oltre all’icona Wrangler fino all’ammiraglia Grand Cherokee. Infatti, secondo l’elaborazione di Dataforce, la gamma Jeep nello scorso giugno ha sfiorato in Italia il 14% del mercato dei LEV (Low Emission Vehicle) grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid che equipaggia tutta la gamma: da Renegade a Compass, da Wrangler a Grand Cherokee, che si affiancano al successo commerciale di Avenger, la prima Jeep 100% elettrica che racchiude in dimensioni compatte tutto il DNA del marchio americano.

Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è la nostra ammiraglia a livello mondiale e porterà il marchio Jeep in una nuova era fatta di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4x4 ed elettrificazione. Grazie al perfetto equilibrio tra dinamica su strada, performance 4x4 e prestazioni 4xe, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe si presenta in assoluto come il modello Grand Cherokee più lussuoso e tecnologicamente avanzato di sempre, con prestazioni 4x4 di riferimento”.

Antonella Bruno, Head of Jeep Brand in Europa, ha aggiunto: “L’arrivo in Europa della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe segna un tassello aggiuntivo del percorso di elettrificazione del marchio Jeep. Abbiamo iniziato questo viaggio nel quarto trimestre 2020 con il lancio di Renegade e Compass 4xe e poi l'anno successivo è arrivata la Wrangler 4xe. E i risultati non si sono fatti attendere, tanto che nel primo trimestre del 2022 più di una Jeep su 3 venduta in Europa è una 4xe e in Italia siamo leader nel segmento LEV che include i plug- in hybrid e i BEV. Ora tocca alla nuova Jeep Grand Cherokee 4xe proseguire il cammino”.

La gamma di Jeep Grand Cherokee 4xe si compone degli allestimenti: Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve. Ciascuna versione offre caratteristiche specifiche, per assecondare tanto il gusto estetico quanto le differenti esigenze di mobilità. Così, le diverse declinazioni della Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe fanno convivere: l’elevato livello di raffinatezza premium, la tecnologia innovativa, l’avanzata capability 4x4 e, last but not least, l’elettrificazione.

La quinta generazione di Jeep Grand Cherokee presenta una nuova architettura, un nuovo sistema di propulsione ibrido plug-in, un rinnovato design degli esterni, nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia che rappresentano un’anteprima nel segmento dei SUV full-size a livello globale. Mentre il marchio americano reso famoso per le prestazioni off-road prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna del “Zero Emission Freedom” (“Libertà a zero emissioni”) il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4x4 migliori di sempre.

La tecnologia Plug-in Hybrid 4xe offre fino a 51 km di autonomia elettrica in città e un'autonomia di guida combinata fino a 700 km. La potenza combinata tra motore termico ed elettrico raggiunge i 380 CV e 637 Nm e grazie alla batteria da 17,3 kWh l’autonomia in elettrico porta i consumi WLTP nel ciclo misto a 2,6-2,9 l/100 km con 60-69 g/km di CO2. I sistemi di trazione 4x4 (Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain assicurano alla nuova Jeep Grand Cherokee 4xe le conclamate capacità 4x4 del marchio Jeep. Le esclusive sospensioni pneumatiche Jeep Quadra-Lift, ora con ammortizzazione elettronica semi-attiva, garantiscono 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di capacità di guado.

Il listino di Jeep Grand Cherokee 4xe parte da 82.000 euro della Limited, 89.000 Trailhawk, 96.000 Overland fino a 106.000 euro Summit Reserve.