L’ammiraglia Peugeot 508 aggiorna la gamma

Il nuovo logo al centro della calandra, la rinnovata firma luminosa con i tre artigli, davanti e dietro, con proiettori LED Matrix sottili caratterizzano le nuove 508.

Le ammiraglie Peugeot 508: berlina, SW e PSE (Peugeot Sport Engineered), si rinnovano aggiornando gli stilemi delineati per la prima volta dalla famiglia 308. Il frontale è innovativo e ancora più dinamico, e colloca al centro il nuovo scudo del Brand. Nuove 508 introducono elementi di modernità integrando completamente il motivo della calandra nel volume del paraurti. Adottano la nuova firma luminosa a tre artigli nella parte anteriore, con proiettori LED a tecnologia Matrix estremamente sottili e dal design esclusivo, di serie su tutte le versioni. Al posteriore, i nuovi gruppi ottici a LED incorporano la firma luminosa a tre artigli di nuova concezione con indicatori di direzione a scorrimento.

La dichiarazione del Direttore del Design

Matthias Hossann, Direttore del Design Peugeot, ha dichiarato: “Peugeot rafforza la sua identità tecnologica e felina attraverso il carattere radicale di Nuova 508. I proiettori ultrasottili e la firma a tre artigli sono incastonati in una calandra che si fonde con il paraurti, dando vita a un frontale spettacolare”.

Più qualità negli interni

L’'abitacolo delle nuove Peugeot 508 e 508 SW, riceve un significativo innalzamento del livello di qualità, in particolare l'accento è posto sulla qualità e sulla modernità dei materiali utilizzati per i nuovi rivestimenti, oltre che su un nuovo comando del cambio che offre una migliore esperienza di utilizzo grazie ad una nuova ergonomia.

i-Cockpit ancor più tecnologico

L’i-Cockpit delle nuove Peugeot 508 offre ancora più tecnologia. Grazie al nuovo sistema di infotainment Peugeot i-Connect Advanced dotato di schermo centrale da 10” ad alta definizione, navigazione connessa, Natural Voice Recognition, connettività wireless e aggiornamento over-the-air. Le ammiraglie 508 rappresentano il meglio della Casa del Leone in termini di piacere di guida e comfort, ovviamente completati da sistemi di aiuto alla guida che garantiscono sicurezza e tranquillità.

Le motorizzazioni

La gamma di motorizzazioni che equipaggia le nuove Peugeot 508 e 508 SW propone due versioni ibride plug-in, una nuova versione da 180 CV e una da 225 CV, una versione a benzina da 130 CV e una versione Diesel da 130 CV. Tutti i motori sono abbinati di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Portabandiera delle Neo-Performance, la versione ibrida plug-in 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) che ha 360 CV scaricati a terra dalle 4 ruote motrici.

La voce della direzione marketing

Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Peugeot, ha dichiarato: “La storia di Peugeot è indissolubilmente legata agli sport motoristici e la nostra partecipazione al Campionato del Mondo Endurance (WEC) con la Peugeot 9X8 lo dimostra. È chiaro che le regole del gioco sono cambiate: l'elettrificazione, anche nel mondo delle corse, è diventata un simbolo di modernità, prestazioni ed efficienza. Nuova 508 Peugeot Sport Engineered riprende tutte questi codici, modernizzando il suo design, il logo e il sistema di infotainment”.

Il vero piacere di guida

Il piacere di guida è più che mai insito nel DNA di queste nuove Peugeot 508, che hanno una tenuta di strada esemplare, un comfort di marcia decisamente di categoria superiore ed offrono un ottimo piacere di guida e una perfetta maneggevolezza in città. Beneficiano delle tecnologie e del know-how del Marchio del Leone: dalla piattaforma, che assicura grandi qualità dinamiche e contribuisce a ridurre il peso a vantaggio del consumo di carburante, della sicurezza passiva e delle prestazioni, alla tecnica di saldatura della carrozzeria rinforzata con l'uso di colla strutturale per aumentare la rigidità e garantire una maggiore durata, solo per citare i più rilevanti.

Le aspettiamo per giugno

Tutta la gamma delle nuove Peugeot 508 arriverà sul mercato europeo a giugno 2023. La produzione avviene in Francia, nello stabilimento di Mulhouse.