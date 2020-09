L’arte viaggia su quattro ruote con DS 7 Crossback Louvre

Ds Automobiles rinnova la sua partnership con il Louvre, lanciando una nuova DS 7 Crossback in edizione limitata, caratterizzata esteticamente dall’integrazione di specifici badge legati al museo parigino sul cofano, sul portellone del bagagliaio e sulle porte anteriori. Le ali e il contorno dei finestrini sono caratterizzati da una decorazione Gloss Black, così come le barre del tetto e le decorazioni delle luci posteriori. Elegante anche l'incisione laser con il motivo della Piramide sulle calotte degli specchietti retrovisori, mentre l’ultima novità in termini di personalizzazione esterna è l’introduzione di una nuova versione di cerchi Paris da 20 pollici.

All'interno, il motivo della piramide è utilizzato elegantemente attraverso una stampa 3D sulle prese d'aria, sul cruscotto e sulla pelle Nappa del coperchio del vano portaoggetti centrale. 182 opere emblematiche del Louvre sono esposte sul grande schermo al centro della plancia, accompagnate da podcast trasmessi in cinque lingue, tra cui l’italiano. La massima raffinatezza consiste nel poter viaggiare con un’opera d’arte - pittura o scultura - visualizzata sullo schermo centrale. Tutti i clienti DS 7 Crossback Louvre riceveranno una tessera degli "Amici del Louvre" che garantisce loro accesso illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee del museo del Louvre, ma anche del museo nazionale Eugène-Delacroix, un accesso prioritario al museo del Louvre attraverso il Passage Richelieu, un ingresso gratuito per un accompagnatore, un accesso gratuito a “La Galerie du Temps du Louvre Lens” e del “Louvre Abu Dhabi” e altre offerte in più di cento musei, per un anno.

Il DS 7 Crossback Louvre è offerto con due motori ibridi plug-in da 300 cavalli (con trasmissione a 4 ruote motrici) e 225 cavalli (che introduce in Italia la versione a 2 ruote motrici) per emissioni di CO2 comprese tra 36 e 38 grammi per chilometro e consumo di carburante inferiore a 1,7 litri ogni 100 km. In modalità 100% elettrica e a zero emissioni, l'autonomia può raggiungere i 58 chilometri. La versione da 300 cavalli consente di raggiungere i 100 km/h in 5,9 secondi e di percorrere 1.000 metri da fermo in 25,9 secondi. Di serie DS Connected Pilot, un sistema di guida semiautonoma di livello 2, DS Active Scan Suspension, sistema di sospensioni controllato da una telecamera, DS Active Led Visione, per un’illuminazione dinamica della strada, oltre a numerosi aiuti alla guida, tra cui riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio attivo dell’angolo cieco, avviso di attenzione del conducente tramite telecamera o l’avviso di superamento della carrteggiata, nonché i sedili anteriori riscaldati, massaggianti e ventilati e il parabrezza riscaldato. DS 7 Crossback Louvre è disponibile in tre diverse colorazioni : Blu Zaffiro, Grigio Cristallo, Nero Perla e sarà disponibile nella rete dei DS Store italiani a partire da novembre con prezzi di listino a partire da 60.700 €.