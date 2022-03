L’industria dell’auto fa i conti con l’invasione russa in Ucraina

L’invasione russa in Ucraina sta provocando numerosi problemi anche al settore dell’industria automobilistica, legati soprattutto alla catena di approvvigionamento di alcune componenti dell’assemblaggio.

In Ucraina agisce da anni il fornitore di cablaggi Leoni, che pur avendo istituito una task force per far fronte all'interruzione delle consegne, vede i suoi due stabilimenti inattivi. Attualmente rifornisce i suoi clienti di case automobilistiche da stabilimenti in Marocco, Tunisia, Serbia e Romania. La crisi innescata da Putin potrebbe peggiorare ulteriormente la disponibilità dei microchip, già rari dopo l’interruzione delle forniture dalla Cina dopo il Covid.

L'Ucraina è la fonte del 70% della produzione mondiale di neon, che è il gas critico che fa funzionare i laser necessari per produrre chip semiconduttori. La società russa di tecnologia a guida autonoma Yandex ha sospeso le sue operazioni negli Stati Uniti, dove con la sua flotta di robotaxi ad Ann Arbor, nel Michigan, stava testando le consegne ai ristoranti con i suoi robot Rover a sei ruote sui marciapiedi, per poi estenderlo nei campus universitari di tutto il Paese.

Volkswagen, BMW e Toyota hanno bloccato gli stabilimenti russi e sospeso le spedizioni nel Paese, mentre Renault non ha ancora annunciato le sue mosse, anche se la casa automobilistica francese ha perso circa un quarto del suo valore di mercato in Russia, secondo mercate per la marca, sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche. Via da San Pietroburgo, anche se ufficialmente per problemi di approvvigionamento, anche Hyundai, che in città aveva uno stabilimento di assemblaggio. Non si nasconde invece, Magna International Inc. che ha dichiarato la sua intenzione di interrompere le operazioni in Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina. La società di ricarica di veicoli elettrici ChargePoint Holdings Inc. ha un piccolo numero di dipendenti a contratto intrappolati nell'Ucraina colpita dalla guerra ed è alla ricerca di un modo per aiutarli.

Nissan ha dichiarato di aver sospeso le esportazioni di veicoli in Russia a causa dei problemi logistici legati al conflitto in Ucraina. Mercedes-Benz prevede di ridurre la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti europei poiché le forniture di parti prodotte in Ucraina stanno per esaurirsi. Anche Honda e Ford, Jaguar e Aston Martin stanno bloccando le esportazioni di auto e moto verso la Russia , unendosi al numero crescente di aziende globali che scelgono di non fare affari nel paese dopo l'invasione dell'Ucraina. Stellantis ha istituito due task force per affrontare gli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina.

Una delle task force sta monitorando le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati occidentali alla Russia e come la casa automobilistica si atterrà ad esse. L'altro sta tenendo d'occhio i 71 dipendenti della casa automobilistica in Ucraina. I dipendenti erano al sicuro dall'ultimo aggiornamento. Infine, Volvo ha dichiarato che sospenderà le spedizioni di auto al mercato russo fino a nuovo avviso.