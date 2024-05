"La casa delle emozioni": il nuovo libro racconta la House of BMW di Milano

La House of BMW, progetto innovativo di marketing relazionale nato a Milano il 7 dicembre 2021, si trasforma in una pubblicazione intitolata "La casa delle emozioni".

Il libro, che sarà disponibile nelle librerie a partire dal 17 maggio, è edito da La nave di Teseo ed è frutto della curatela di Roberto Olivi, Direttore della Comunicazione di BMW Italia.

Il volume include un saggio introduttivo di Paolo Iabichino, rinomato scrittore pubblicitario e direttore creativo, nonché fondatore dell’osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia e maestro alla Scuola Holden. Un contributo significativo è anche quello dell'attore italiano Pierfrancesco Favino, brand ambassador di BMW Italia, che offre nel libro un testo originale e inedito descrivendo la nuova BMW iX2, presentata in anteprima nazionale proprio alla House of BMW di via Monte Napoleone a Milano.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, introduce l'opera mentre Carlo Botto Paola, direttore marketing di BMW, dialoga con Roberto Olivi sulla genesi e lo sviluppo del progetto House of BMW. Renzo Vitale, Creative Director Sound del BMW Group, condivide la sua esperienza diretta del luogo, enfatizzando l'importanza dell'interpretazione sonora nello spazio.

Il libro si propone di guidare il lettore attraverso i nuovi approcci al marketing in un'era di accelerazione tecnologica e trasformazioni sociali. "La casa delle emozioni" è più di un racconto sulla storia di successo di un brand; è un'analisi profonda su come la digitalizzazione e l'umanesimo possono coesistere, influenzando il nostro modo di vivere e lavorare.

Con 128 pagine, inclusa una sezione fotografica che documenta i momenti salienti della House of BMW dal 2021 al 2024, il libro è un tributo alla capacità di BMW di innovare e coinvolgere. Sarà venduto al prezzo di copertina di 18 Euro, promettendo di essere un punto di riferimento sia per gli appassionati del marchio che per gli esperti di marketing e relazioni pubbliche